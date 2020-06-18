"التجارة" تضبط مستودعاً لمحل شهير يُزوِّر تواريخ انتهاء الصلاحية

"التجارة" تضبط مستودعاً لمحل شهير يُزوِّر تواريخ انتهاء الصلاحية
التحفظ على كميات من الشوكولاتة وإكمال الإجراءات النظامية
نجحت بفضل الله فرق الرقابة بوزارة التجارة فِي ضبط محل شهير في الرياض، يتلاعب بتواريخ انتهاء صلاحية مستحضرات التجميل. كما تم العثور على كميات من الشوكولاتة منتهية الصلاحية في المستودع التابع له، ويتم تزوير تواريخ صلاحيتها.
"التجارة" تضبط مستودعاً لمحل شهير يُزوِّر تواريخ انتهاء الصلاحية
أحمد العبداللهسبق2020-06-18
نجحت بفضل الله فرق الرقابة بوزارة التجارة فِي ضبط محل شهير في الرياض، يتلاعب بتواريخ انتهاء صلاحية مستحضرات التجميل. كما تم العثور على كميات من الشوكولاتة منتهية الصلاحية في المستودع التابع له، ويتم تزوير تواريخ صلاحيتها.
نجحت بفضل الله فرق الرقابة بوزارة التجارة فِي ضبط محل شهير في الرياض، يتلاعب بتواريخ انتهاء صلاحية مستحضرات التجميل. كما تم العثور على كميات من الشوكولاتة منتهية الصلاحية في المستودع التابع له، ويتم تزوير تواريخ صلاحيتها.