"التجارة" تضبط مستودعاً لمحل شهير يُزوِّر تواريخ انتهاء الصلاحية

التحفظ على كميات من الشوكولاتة وإكمال الإجراءات النظامية

نجحت بفضل الله فرق الرقابة بوزارة التجارة فِي ضبط محل شهير في الرياض، يتلاعب بتواريخ انتهاء صلاحية مستحضرات التجميل. كما تم العثور على كميات من الشوكولاتة منتهية الصلاحية في المستودع التابع له، ويتم تزوير تواريخ صلاحيتها.

‏تم حجز الكميات واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وعرض موقع وزارة التجارة على "تويتر"، لقطات من مداهمة فرق الرقابة بوزارة التجارة المستودع وبث تسجيل صوتي لأحد العاملين في المستودع وهو يخاطب مدير الموقع ويكشف أن الفرق داهمت المستودع وكشفت تلاعبهم.