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إنهم يحبون لقب "جيوش المدينة".. اعرف سر تسمية نيوكاسل بـ "الماكبايس"

التسعينيات بارزة في تاريخ النادي الحديث.. "آلن شيرار" كان هدّافاً أسطورياً

أُسّس نادي نيوكاسل الإنجليزي عام 1892م، واشتهر النادي دوماً بارتداء القميص الأبيض والأسود، الذي كانت بداية قصته في 1904، ويُعد هو الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجاً بالألقاب.

وكانت حقبة التسعينيات هي الأبرز في التاريخ الحديث للنادي، ويرجع ذلك إلى التعاقدات والمواهب التي ملأت جنبات ملعب سانت جيمس بارك، وعلى رأسها الهدّاف الأسطوري آلن شيرار؛ الذي يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف سُجلت في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفاً.

ويعد نادي نيوكاسل يونايتد، الطرف الأشهر في مدينة "تاين وير" ويأتي من بعده نادي سندرلاند.

ويعرف نادي نيوكاسل بلقب "الماكبايس"، بسبب ألوان قميصه اﻷبيض واﻷسود الذي يشبه ألوان ريش طائر الماكبايس، وهو طائر يعيش في الهند وبريطانيا، ومن هنا جاءت تسمية النادي الشهير باسم الطائر.

وهناك أيضا رواية شائعة تحكي أن نادي نيوكاسل اكتسب لقب الماكبايس بعد أن بَنت إحدى طيور المكابايس عُشا لها في أحد أركان الملعب الخاص بالنادي سان جيمس بارك.

كما يُعرف نيوكاسل أيضا بلقب ذا تون (The Toon) وهو لقب يحب جمهور نيوكاسل مناداته فريقهم به داخل مدينة "تاين وير"، وكلمة "ذا تون" تشير إلى كلمة Toon army أي جيوش المدينة.

يُذكر ان الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلن، في بيان رسمي الخميس، إتمام استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على نادي نيوكاسل يونايتد بعد مفاوضات استمرت نحو عام كامل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنهم يحبون لقب "جيوش المدينة".. اعرف سر تسمية نيوكاسل بـ "الماكبايس"
سبق

أُسّس نادي نيوكاسل الإنجليزي عام 1892م، واشتهر النادي دوماً بارتداء القميص الأبيض والأسود، الذي كانت بداية قصته في 1904، ويُعد هو الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجاً بالألقاب.

وكانت حقبة التسعينيات هي الأبرز في التاريخ الحديث للنادي، ويرجع ذلك إلى التعاقدات والمواهب التي ملأت جنبات ملعب سانت جيمس بارك، وعلى رأسها الهدّاف الأسطوري آلن شيرار؛ الذي يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف سُجلت في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفاً.

ويعد نادي نيوكاسل يونايتد، الطرف الأشهر في مدينة "تاين وير" ويأتي من بعده نادي سندرلاند.

ويعرف نادي نيوكاسل بلقب "الماكبايس"، بسبب ألوان قميصه اﻷبيض واﻷسود الذي يشبه ألوان ريش طائر الماكبايس، وهو طائر يعيش في الهند وبريطانيا، ومن هنا جاءت تسمية النادي الشهير باسم الطائر.

وهناك أيضا رواية شائعة تحكي أن نادي نيوكاسل اكتسب لقب الماكبايس بعد أن بَنت إحدى طيور المكابايس عُشا لها في أحد أركان الملعب الخاص بالنادي سان جيمس بارك.

كما يُعرف نيوكاسل أيضا بلقب ذا تون (The Toon) وهو لقب يحب جمهور نيوكاسل مناداته فريقهم به داخل مدينة "تاين وير"، وكلمة "ذا تون" تشير إلى كلمة Toon army أي جيوش المدينة.

يُذكر ان الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلن، في بيان رسمي الخميس، إتمام استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على نادي نيوكاسل يونايتد بعد مفاوضات استمرت نحو عام كامل.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
11:42 AM

إنهم يحبون لقب "جيوش المدينة".. اعرف سر تسمية نيوكاسل بـ "الماكبايس"

التسعينيات بارزة في تاريخ النادي الحديث.. "آلن شيرار" كان هدّافاً أسطورياً

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محمد البقمي - الرياض
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أُسّس نادي نيوكاسل الإنجليزي عام 1892م، واشتهر النادي دوماً بارتداء القميص الأبيض والأسود، الذي كانت بداية قصته في 1904، ويُعد هو الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجاً بالألقاب.

وكانت حقبة التسعينيات هي الأبرز في التاريخ الحديث للنادي، ويرجع ذلك إلى التعاقدات والمواهب التي ملأت جنبات ملعب سانت جيمس بارك، وعلى رأسها الهدّاف الأسطوري آلن شيرار؛ الذي يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف سُجلت في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفاً.

ويعد نادي نيوكاسل يونايتد، الطرف الأشهر في مدينة "تاين وير" ويأتي من بعده نادي سندرلاند.

ويعرف نادي نيوكاسل بلقب "الماكبايس"، بسبب ألوان قميصه اﻷبيض واﻷسود الذي يشبه ألوان ريش طائر الماكبايس، وهو طائر يعيش في الهند وبريطانيا، ومن هنا جاءت تسمية النادي الشهير باسم الطائر.

وهناك أيضا رواية شائعة تحكي أن نادي نيوكاسل اكتسب لقب الماكبايس بعد أن بَنت إحدى طيور المكابايس عُشا لها في أحد أركان الملعب الخاص بالنادي سان جيمس بارك.

كما يُعرف نيوكاسل أيضا بلقب ذا تون (The Toon) وهو لقب يحب جمهور نيوكاسل مناداته فريقهم به داخل مدينة "تاين وير"، وكلمة "ذا تون" تشير إلى كلمة Toon army أي جيوش المدينة.

يُذكر ان الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلن، في بيان رسمي الخميس، إتمام استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على نادي نيوكاسل يونايتد بعد مفاوضات استمرت نحو عام كامل.

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