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"الصحة العالمية": 7 دول جديدة تُبلغ عن إصابات بـ"كورونا"

المنظمة وضعت دورات تدريبية لتحسين الاستجابة للطوارئ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن سبع دول جديدة أبلغت عن أول إصابات بفيروس كورونا الجديد على أراضيها، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي: (الصومال، وجوام، والباهاماز، وجزر فيرجين، وبنين، وليبيريا، وجمهورية تنزانيا).

وقالت المنظمة إنها وضعت على موقعها دورات تدريبية عبر الإنترنت؛ لتحسين الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية المتعلقة بالفيروس.

ومع استمرار تطور وباء كورونا، أكدت المنظمة أنها تعمل بشكل وثيق مع قطاعات السفر والحدود للاستعداد للطوارئ؛ خاصة وأن المطارات والموانئ والمعابر البرية، يمكنها أن تلعب دورًا رئيسيًّا في الانتشار الدولي للمرض من خلال المسافرين ونقل البضائع.

وشددت "الصحة العالمية" على أهمية اتباع اللوائح والتوجيهات الصحية الدولية بتعاون متعدد القطاعات؛ حيث وضعت المنظمة إرشادات توجيهية فنية شاملة بشأن كوفيد 19؛ لتطبيقها في المعابر البحرية والجوية والبرية.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية": 7 دول جديدة تُبلغ عن إصابات بـ"كورونا"
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن سبع دول جديدة أبلغت عن أول إصابات بفيروس كورونا الجديد على أراضيها، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي: (الصومال، وجوام، والباهاماز، وجزر فيرجين، وبنين، وليبيريا، وجمهورية تنزانيا).

وقالت المنظمة إنها وضعت على موقعها دورات تدريبية عبر الإنترنت؛ لتحسين الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية المتعلقة بالفيروس.

ومع استمرار تطور وباء كورونا، أكدت المنظمة أنها تعمل بشكل وثيق مع قطاعات السفر والحدود للاستعداد للطوارئ؛ خاصة وأن المطارات والموانئ والمعابر البرية، يمكنها أن تلعب دورًا رئيسيًّا في الانتشار الدولي للمرض من خلال المسافرين ونقل البضائع.

وشددت "الصحة العالمية" على أهمية اتباع اللوائح والتوجيهات الصحية الدولية بتعاون متعدد القطاعات؛ حيث وضعت المنظمة إرشادات توجيهية فنية شاملة بشأن كوفيد 19؛ لتطبيقها في المعابر البحرية والجوية والبرية.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
01:35 PM

"الصحة العالمية": 7 دول جديدة تُبلغ عن إصابات بـ"كورونا"

المنظمة وضعت دورات تدريبية لتحسين الاستجابة للطوارئ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن سبع دول جديدة أبلغت عن أول إصابات بفيروس كورونا الجديد على أراضيها، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي: (الصومال، وجوام، والباهاماز، وجزر فيرجين، وبنين، وليبيريا، وجمهورية تنزانيا).

وقالت المنظمة إنها وضعت على موقعها دورات تدريبية عبر الإنترنت؛ لتحسين الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية المتعلقة بالفيروس.

ومع استمرار تطور وباء كورونا، أكدت المنظمة أنها تعمل بشكل وثيق مع قطاعات السفر والحدود للاستعداد للطوارئ؛ خاصة وأن المطارات والموانئ والمعابر البرية، يمكنها أن تلعب دورًا رئيسيًّا في الانتشار الدولي للمرض من خلال المسافرين ونقل البضائع.

وشددت "الصحة العالمية" على أهمية اتباع اللوائح والتوجيهات الصحية الدولية بتعاون متعدد القطاعات؛ حيث وضعت المنظمة إرشادات توجيهية فنية شاملة بشأن كوفيد 19؛ لتطبيقها في المعابر البحرية والجوية والبرية.

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