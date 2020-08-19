" الزهراني" إلى رتبة "مقدّم "

احتفل المقدم أحمد بن عوضه آل أبو بكر الزهراني بصدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "مقدم" في محافظة جدة.
"سبق" تبارك للمقدم "الزهراني" وتتمنى له المزيد من النجاحات.
احتفل المقدم أحمد بن عوضه آل أبو بكر الزهراني بصدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "مقدم" في محافظة جدة.
"سبق" تبارك للمقدم "الزهراني" وتتمنى له المزيد من النجاحات.
احتفل المقدم أحمد بن عوضه آل أبو بكر الزهراني بصدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "مقدم" في محافظة جدة.
"سبق" تبارك للمقدم "الزهراني" وتتمنى له المزيد من النجاحات.
احتفل المقدم أحمد بن عوضه آل أبو بكر الزهراني بصدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "مقدم" في محافظة جدة.
"سبق" تبارك للمقدم "الزهراني" وتتمنى له المزيد من النجاحات.