النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس الشورى يوافق على تعديل عدد من مواد نظام جمع التبرعات بالمملكة

طالب "الأمر بالمعروف" بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر.

وطالب المجلس، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة.

ودعا الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك في عملها.

وطالب في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 / 1441هـ، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها.

وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 / 1440 هـ.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجلس الشورى يوافق على تعديل عدد من مواد نظام جمع التبرعات بالمملكة
سبق

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر.

وطالب المجلس، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة.

ودعا الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك في عملها.

وطالب في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 / 1441هـ، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها.

وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 / 1440 هـ.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
12:54 PM

مجلس الشورى يوافق على تعديل عدد من مواد نظام جمع التبرعات بالمملكة

طالب "الأمر بالمعروف" بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,334

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر.

وطالب المجلس، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة.

ودعا الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك في عملها.

وطالب في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 / 1441هـ، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها.

وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 / 1440 هـ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,218
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,307
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,958
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,674

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة