مجلس الشورى يوافق على تعديل عدد من مواد نظام جمع التبرعات بالمملكة

طالب "الأمر بالمعروف" بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر.

وطالب المجلس، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة.

ودعا الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك في عملها.

وطالب في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 / 1441هـ، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها.

وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 / 1440 هـ.