وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، اليوم الجمعة، تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووداي الفرع وينبع.

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-21 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، اليوم الجمعة، تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووداي الفرع وينبع. وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 01:19 PM

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة السابعة مساءً





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، اليوم الجمعة، تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووداي الفرع وينبع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً.