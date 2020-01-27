"كراني": زائر قطبي يطرق أبواب المملكة فجر الأربعاء

خبير الأرصاد: نهاية الثلاثاء يشمل الدفء العاصمة وبقية الوسطى

أكد خبير الطقس حسن كراني أن زائراً قطبياً جديداً يؤثر على المملكة فجر الأربعاء عبر الشمالية الغربية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ساد الدفء كل أجواء القطاع الغربي، كما كان متوقعاً، ومع نهاية اليوم يتحول محور الدفء لوسط الشمال، ويقترب من الوسطى.

وأضاف: نهاية الثلاثاء يشمل الدفء العاصمة وبقية الوسطى، وفجر الأربعاء 29 يناير بداية زائر قطبي، وأقصى تعمّق للزائر الجديد الخميس.