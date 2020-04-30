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بالفيديو.. "الجوازات": مغادرة أولى رحلات "مبادرة عودة" المتجهة إلى مانيلا

عبر مطاري جدة والرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن مغادرة أولى رحلات #مبادرة_عودة والمتجهة إلى مانيلا عبر جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

عودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "الجوازات": مغادرة أولى رحلات "مبادرة عودة" المتجهة إلى مانيلا
سبق

أعلنت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن مغادرة أولى رحلات #مبادرة_عودة والمتجهة إلى مانيلا عبر جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
02:39 PM

بالفيديو.. "الجوازات": مغادرة أولى رحلات "مبادرة عودة" المتجهة إلى مانيلا

عبر مطاري جدة والرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,347

أعلنت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن مغادرة أولى رحلات #مبادرة_عودة والمتجهة إلى مانيلا عبر جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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