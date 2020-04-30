بالفيديو.. "الجوازات": مغادرة أولى رحلات "مبادرة عودة" المتجهة إلى مانيلا

أعلنت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن مغادرة أولى رحلات #مبادرة_عودة والمتجهة إلى مانيلا عبر جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض.
أعلنت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن مغادرة أولى رحلات #مبادرة_عودة والمتجهة إلى مانيلا عبر جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض.
عودة
أعلنت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن مغادرة أولى رحلات #مبادرة_عودة والمتجهة إلى مانيلا عبر جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض.
أعلنت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن مغادرة أولى رحلات #مبادرة_عودة والمتجهة إلى مانيلا عبر جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض.