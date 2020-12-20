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"أبو ثامره " إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم الشيخ أحمد بن محمد أبو ثامره أحد رجال الأعمال في محافظة خميس مشيط.

وقد أقيمت الصلاة والدفن على الفقيد بعد عصر اليوم بحي الدرب نظراً للظروف الراهنة الاحترازية لمرض كورونا، والعزاء بمنزله الواقع بأم سرار من الساعة الثانية ظهراً إلى صلاة العشاء، والعزاء على الجوالات ـ ابنة محمد 0503333936 شقيقه المهندس فيصل 0555545735

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"أبو ثامره " إلى رحمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم الشيخ أحمد بن محمد أبو ثامره أحد رجال الأعمال في محافظة خميس مشيط.

وقد أقيمت الصلاة والدفن على الفقيد بعد عصر اليوم بحي الدرب نظراً للظروف الراهنة الاحترازية لمرض كورونا، والعزاء بمنزله الواقع بأم سرار من الساعة الثانية ظهراً إلى صلاة العشاء، والعزاء على الجوالات ـ ابنة محمد 0503333936 شقيقه المهندس فيصل 0555545735

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
10:51 PM

"أبو ثامره " إلى رحمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم الشيخ أحمد بن محمد أبو ثامره أحد رجال الأعمال في محافظة خميس مشيط.

وقد أقيمت الصلاة والدفن على الفقيد بعد عصر اليوم بحي الدرب نظراً للظروف الراهنة الاحترازية لمرض كورونا، والعزاء بمنزله الواقع بأم سرار من الساعة الثانية ظهراً إلى صلاة العشاء، والعزاء على الجوالات ـ ابنة محمد 0503333936 شقيقه المهندس فيصل 0555545735

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