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جراحة دقيقة تنقذ مريضاً من شلل رباعي في الباحة

إثر تعرضه لحادث مروري أصيب بكسر بعدة فقرات

أجرى فريق طبي في مستشفى الملك فهد بالباحة، جراحة دقيقة بالفقرات العنقية لمريض ثلاثيني أسهمت في إنقاذه من شلل رباعي.

وكان المريض قد تعرض لحادث نتج عنه إصابته بكسر غير مستقر بالفقرة الأولى والثانية والسابعة العنقية، وتم تثبيت الفقرات المصابة وخرج المريض معافى وبصحة جيدة ولله الحمد.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم، والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ، والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جراحة دقيقة تنقذ مريضاً من شلل رباعي في الباحة
سبق

أجرى فريق طبي في مستشفى الملك فهد بالباحة، جراحة دقيقة بالفقرات العنقية لمريض ثلاثيني أسهمت في إنقاذه من شلل رباعي.

وكان المريض قد تعرض لحادث نتج عنه إصابته بكسر غير مستقر بالفقرة الأولى والثانية والسابعة العنقية، وتم تثبيت الفقرات المصابة وخرج المريض معافى وبصحة جيدة ولله الحمد.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم، والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ، والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
10:55 AM

جراحة دقيقة تنقذ مريضاً من شلل رباعي في الباحة

إثر تعرضه لحادث مروري أصيب بكسر بعدة فقرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أجرى فريق طبي في مستشفى الملك فهد بالباحة، جراحة دقيقة بالفقرات العنقية لمريض ثلاثيني أسهمت في إنقاذه من شلل رباعي.

وكان المريض قد تعرض لحادث نتج عنه إصابته بكسر غير مستقر بالفقرة الأولى والثانية والسابعة العنقية، وتم تثبيت الفقرات المصابة وخرج المريض معافى وبصحة جيدة ولله الحمد.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم، والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ، والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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