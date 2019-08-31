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سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على جازان وعسير والباحة

سماء غائمة جزئياً على المدينة المنوّرة وتبوك وحائل والقصيم

توقعات حالة الطقس، اليوم السبت، تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة. كما تبقى السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق: المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم. في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى رؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على جازان وعسير والباحة
سبق

توقعات حالة الطقس، اليوم السبت، تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة. كما تبقى السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق: المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم. في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى رؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
10:20 AM

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على جازان وعسير والباحة

سماء غائمة جزئياً على المدينة المنوّرة وتبوك وحائل والقصيم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعات حالة الطقس، اليوم السبت، تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة. كما تبقى السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق: المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم. في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى رؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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