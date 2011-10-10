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"ترامب": أحب الأكراد لكنهم لم يساعدونا في "النورماندي" قبل 75 عامًا!

قال: هم يحاربون من أجل أرضهم.. عليكم أن تفهموا هذا وساعدناهم كثيرًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "يحب" الأكراد؛ لكنه قدّم في الوقت نفسه بعض "التوضيحات" في هذا الخصوص.

ولدى سؤاله إذا كان ممكنًا بناء تحالف مع الأكراد ضد تركيا، على خلفية هجوم عسكري للأخير في شمال شرق سوريا؛ رَدّ الرئيس الأمريكي بأن الأكراد "لم يساعدوا" الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال ترامب في البيت الأبيض: إن "الأكراد يحاربون من أجل أرضهم، عليكم أن تفهموا هذا".

وتابع أنه يستند في حديثه إلى مقال "قوي للغاية"، من المرجح أنه منشور على الموقع المحافظ "تاون هول"؛ مضيفًا: "هم لم يساعدونا خلال الحرب العالمية الثانية، لم يساعدونا في النورماندي مثلًا".

وقال: "أنفقنا أموالًا طائلة لدعم الأكراد؛ سواء على صعيد الذخائر والأسلحة، أو المال".

يُذكر أن عملية الإنزال في نورماندي (التي يُطلَق عليها اسم عملية نبتون) هي عملية الهبوط في يوم الثلاثاء 6 يونيو 1944، وترمز إلى انتصار الحلفاء عند غزو نورماندي في عملية أوفرلورد خلال الحرب العالمية الثانية. وتُعد أكبر عملية غزو بحري في التاريخ، بدأت عملية تحرير مناطق شمال غرب أوروبا التي احتلتها ألمانيا النازية، وقد ساهم هذا في انتصار الحلفاء على الجبهة الغربية.

ترامب دونالد ترامب الأكراد سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب": أحب الأكراد لكنهم لم يساعدونا في "النورماندي" قبل 75 عامًا!
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "يحب" الأكراد؛ لكنه قدّم في الوقت نفسه بعض "التوضيحات" في هذا الخصوص.

ولدى سؤاله إذا كان ممكنًا بناء تحالف مع الأكراد ضد تركيا، على خلفية هجوم عسكري للأخير في شمال شرق سوريا؛ رَدّ الرئيس الأمريكي بأن الأكراد "لم يساعدوا" الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال ترامب في البيت الأبيض: إن "الأكراد يحاربون من أجل أرضهم، عليكم أن تفهموا هذا".

وتابع أنه يستند في حديثه إلى مقال "قوي للغاية"، من المرجح أنه منشور على الموقع المحافظ "تاون هول"؛ مضيفًا: "هم لم يساعدونا خلال الحرب العالمية الثانية، لم يساعدونا في النورماندي مثلًا".

وقال: "أنفقنا أموالًا طائلة لدعم الأكراد؛ سواء على صعيد الذخائر والأسلحة، أو المال".

يُذكر أن عملية الإنزال في نورماندي (التي يُطلَق عليها اسم عملية نبتون) هي عملية الهبوط في يوم الثلاثاء 6 يونيو 1944، وترمز إلى انتصار الحلفاء عند غزو نورماندي في عملية أوفرلورد خلال الحرب العالمية الثانية. وتُعد أكبر عملية غزو بحري في التاريخ، بدأت عملية تحرير مناطق شمال غرب أوروبا التي احتلتها ألمانيا النازية، وقد ساهم هذا في انتصار الحلفاء على الجبهة الغربية.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
09:56 AM

"ترامب": أحب الأكراد لكنهم لم يساعدونا في "النورماندي" قبل 75 عامًا!

قال: هم يحاربون من أجل أرضهم.. عليكم أن تفهموا هذا وساعدناهم كثيرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,478

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "يحب" الأكراد؛ لكنه قدّم في الوقت نفسه بعض "التوضيحات" في هذا الخصوص.

ولدى سؤاله إذا كان ممكنًا بناء تحالف مع الأكراد ضد تركيا، على خلفية هجوم عسكري للأخير في شمال شرق سوريا؛ رَدّ الرئيس الأمريكي بأن الأكراد "لم يساعدوا" الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال ترامب في البيت الأبيض: إن "الأكراد يحاربون من أجل أرضهم، عليكم أن تفهموا هذا".

وتابع أنه يستند في حديثه إلى مقال "قوي للغاية"، من المرجح أنه منشور على الموقع المحافظ "تاون هول"؛ مضيفًا: "هم لم يساعدونا خلال الحرب العالمية الثانية، لم يساعدونا في النورماندي مثلًا".

وقال: "أنفقنا أموالًا طائلة لدعم الأكراد؛ سواء على صعيد الذخائر والأسلحة، أو المال".

يُذكر أن عملية الإنزال في نورماندي (التي يُطلَق عليها اسم عملية نبتون) هي عملية الهبوط في يوم الثلاثاء 6 يونيو 1944، وترمز إلى انتصار الحلفاء عند غزو نورماندي في عملية أوفرلورد خلال الحرب العالمية الثانية. وتُعد أكبر عملية غزو بحري في التاريخ، بدأت عملية تحرير مناطق شمال غرب أوروبا التي احتلتها ألمانيا النازية، وقد ساهم هذا في انتصار الحلفاء على الجبهة الغربية.

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