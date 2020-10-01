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صافرة سنغافورية تضبط مواجهة النصر وبيرسبوليس الإيراني.. والملحم يبدي استياءه

للحكم ذكريات سيئة مع المنتخبات والأندية السعودية والنصر تحديداً

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة النصر وبيرسبوليس الإيراني ضمن دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة إلى الحكم السنغافوري محمد تقي.

فيما كلف الاتحاد الآسيوي الحكم التايلندي سيفاكورن بو أودوم بإدارة غرفة تقنية الـVAR.

وقد أبدى الإعلامي والناقد الرياضي عادل الملحم استياءه من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتعيين السنغافوري محمد تقي لإدارة مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب الملحم عبر حسابه الشخصي في "تويتر" : "حكم مواجهة السبت بين العالمي والفارسي بيرسبوليس هو السنغافوري محمد تقي الجعفري وما أدراك من هو “الجعفري”، هذا الحكم له ذكريات سيئة مع المنتخبات والأندية السعودية ونادي النصر تحديداً واجه الأمرين منه، في لقاء سابق في ذات البطولة، اللهم اكتب النصر لـ النصر رغم تواجد الجعفري".

دوري أبطال آسيا النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة سنغافورية تضبط مواجهة النصر وبيرسبوليس الإيراني.. والملحم يبدي استياءه
سبق

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة النصر وبيرسبوليس الإيراني ضمن دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة إلى الحكم السنغافوري محمد تقي.

فيما كلف الاتحاد الآسيوي الحكم التايلندي سيفاكورن بو أودوم بإدارة غرفة تقنية الـVAR.

وقد أبدى الإعلامي والناقد الرياضي عادل الملحم استياءه من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتعيين السنغافوري محمد تقي لإدارة مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب الملحم عبر حسابه الشخصي في "تويتر" : "حكم مواجهة السبت بين العالمي والفارسي بيرسبوليس هو السنغافوري محمد تقي الجعفري وما أدراك من هو “الجعفري”، هذا الحكم له ذكريات سيئة مع المنتخبات والأندية السعودية ونادي النصر تحديداً واجه الأمرين منه، في لقاء سابق في ذات البطولة، اللهم اكتب النصر لـ النصر رغم تواجد الجعفري".

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
11:36 PM

صافرة سنغافورية تضبط مواجهة النصر وبيرسبوليس الإيراني.. والملحم يبدي استياءه

للحكم ذكريات سيئة مع المنتخبات والأندية السعودية والنصر تحديداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة النصر وبيرسبوليس الإيراني ضمن دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة إلى الحكم السنغافوري محمد تقي.

فيما كلف الاتحاد الآسيوي الحكم التايلندي سيفاكورن بو أودوم بإدارة غرفة تقنية الـVAR.

وقد أبدى الإعلامي والناقد الرياضي عادل الملحم استياءه من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتعيين السنغافوري محمد تقي لإدارة مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب الملحم عبر حسابه الشخصي في "تويتر" : "حكم مواجهة السبت بين العالمي والفارسي بيرسبوليس هو السنغافوري محمد تقي الجعفري وما أدراك من هو “الجعفري”، هذا الحكم له ذكريات سيئة مع المنتخبات والأندية السعودية ونادي النصر تحديداً واجه الأمرين منه، في لقاء سابق في ذات البطولة، اللهم اكتب النصر لـ النصر رغم تواجد الجعفري".

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