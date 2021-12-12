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"القمة الخليجية 42.. وحدة الصف بمواجهة التحديات".. ندوة لمنتدى الخبرة السعودي غدًا

بمشاركة كوكبة من المحللين السياسيين والباحثين والإعلاميين بدول الخليج العربي

ينظم منتدى الخبرة السعودي وبالتزامن مع عقد القمة الخليجية 42 في الثامنة من مساء غد الاثنين، ندوةً بعنوان "القمة الخليجية 42.. وحدة الصف في مواجهة التحديات".

يشارك في الندوة الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى سابقًا من المملكة العربية السعودية، والدكتور عايد المناع المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية من دولة الكويت، والدكتور شمسان المناعي محلل سياسي وباحث من مملكة البحرين، وجابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق وكاتب صحفي من دولة قطر، وسالم الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين من سلطنة عمان، وعبدالعزيز المعمري كاتب ومحلل سياسي من دولة الإمارات، ويديرها الدكتور خليل الخليل عضو مجلس الشورى سابقًا وعضو مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي حاليًا من خلال برنامج زووم (ZOOM) غدًا الاثنين في الثامنة مساء، وسوف تنقل مباشرة على قناة المنتدى في "يوتيوب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القمة الخليجية 42.. وحدة الصف بمواجهة التحديات".. ندوة لمنتدى الخبرة السعودي غدًا
سبق

ينظم منتدى الخبرة السعودي وبالتزامن مع عقد القمة الخليجية 42 في الثامنة من مساء غد الاثنين، ندوةً بعنوان "القمة الخليجية 42.. وحدة الصف في مواجهة التحديات".

يشارك في الندوة الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى سابقًا من المملكة العربية السعودية، والدكتور عايد المناع المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية من دولة الكويت، والدكتور شمسان المناعي محلل سياسي وباحث من مملكة البحرين، وجابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق وكاتب صحفي من دولة قطر، وسالم الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين من سلطنة عمان، وعبدالعزيز المعمري كاتب ومحلل سياسي من دولة الإمارات، ويديرها الدكتور خليل الخليل عضو مجلس الشورى سابقًا وعضو مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي حاليًا من خلال برنامج زووم (ZOOM) غدًا الاثنين في الثامنة مساء، وسوف تنقل مباشرة على قناة المنتدى في "يوتيوب".

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
02:45 PM

"القمة الخليجية 42.. وحدة الصف بمواجهة التحديات".. ندوة لمنتدى الخبرة السعودي غدًا

بمشاركة كوكبة من المحللين السياسيين والباحثين والإعلاميين بدول الخليج العربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم منتدى الخبرة السعودي وبالتزامن مع عقد القمة الخليجية 42 في الثامنة من مساء غد الاثنين، ندوةً بعنوان "القمة الخليجية 42.. وحدة الصف في مواجهة التحديات".

يشارك في الندوة الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى سابقًا من المملكة العربية السعودية، والدكتور عايد المناع المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية من دولة الكويت، والدكتور شمسان المناعي محلل سياسي وباحث من مملكة البحرين، وجابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق وكاتب صحفي من دولة قطر، وسالم الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين من سلطنة عمان، وعبدالعزيز المعمري كاتب ومحلل سياسي من دولة الإمارات، ويديرها الدكتور خليل الخليل عضو مجلس الشورى سابقًا وعضو مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي حاليًا من خلال برنامج زووم (ZOOM) غدًا الاثنين في الثامنة مساء، وسوف تنقل مباشرة على قناة المنتدى في "يوتيوب".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,450
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,677
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,390

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