"القرني" وكيلًا لخدمة المجتمع بأمانة جدة

أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارًا بتكليف المهندس سعيد بن علي القرني، وكيلًا لخدمة المجتمع.

وأعرَبَ "القرني"، عن شكره وتقديره لأمين محافظة جدة على ثقته، سائلًا الله له التوفيق.