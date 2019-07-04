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"أحضر الطائرة" تحت 23 عاماً يتأهل لنهائيات آسيا

تأهل المنتخب السعودي لكرة الطائرة تحت (٢٣) عاماً إلى نهائيات كأس آسيا المقررة الشهر المقبل في مينمار بعد فوزه على المنتخب الكويتي (٣-٢) في المباراة الأخيرة من تصفيات غرب آسيا التي أقيمت في مملكة البحرين.

وعبَّر رئيس بعثة المنتخب السعودي محمد أحمد عبدرب الرضا، عن ارتياحه من العبور من خلال هذه التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا المقررة شهر أغسطس المقبل في مينمار.

وبيَّن أن المنافسة كانت قوية من المنتخبات المشاركة التي تتقارب غالبيتها في المستوى الفني والطموحات نحو تحقيق هدف التأهل للنهائيات؛ ولذا لم تحسم هوية المتأهلين إلا في الجولة الأخيرة، مؤكداً أن المنتخب السعودي تطور أداؤه بشكل تدريجي من خلال تواصل المباريات، خصوصًا أن فترة الإعداد كانت ضيقة وقصيرة ولَم تتضمن سوى خوض مباراة ودية قوية، إلا أن ذلك لم يقلل من عزيمة اللاعبين وحرصهم على تقديم أفضل النتائج بقيادة المدرب المقدوني زاركو والجهاز الفني المساعد والعمل الإداري الكبير.

وأبان أن الاستعداد للبطولة القارية يجب أن يبدأ سريعًا ومن اليوم التالي من التأهل للظهور بأفضل صورة، واستعادة بريق كرة الطائرة السعودية في المناسبات القارية.

وعبر عّن شكره لرئيس الاتحاد السعودي الدكتور إبراهيم أبابطين، ونائبه، وكل الأعضاء على حرصهم ومتابعتهم بالتواصل الدائم لتقديم أفضل المستويات والنتائج.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أحضر الطائرة" تحت 23 عاماً يتأهل لنهائيات آسيا
سبق

تأهل المنتخب السعودي لكرة الطائرة تحت (٢٣) عاماً إلى نهائيات كأس آسيا المقررة الشهر المقبل في مينمار بعد فوزه على المنتخب الكويتي (٣-٢) في المباراة الأخيرة من تصفيات غرب آسيا التي أقيمت في مملكة البحرين.

وعبَّر رئيس بعثة المنتخب السعودي محمد أحمد عبدرب الرضا، عن ارتياحه من العبور من خلال هذه التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا المقررة شهر أغسطس المقبل في مينمار.

وبيَّن أن المنافسة كانت قوية من المنتخبات المشاركة التي تتقارب غالبيتها في المستوى الفني والطموحات نحو تحقيق هدف التأهل للنهائيات؛ ولذا لم تحسم هوية المتأهلين إلا في الجولة الأخيرة، مؤكداً أن المنتخب السعودي تطور أداؤه بشكل تدريجي من خلال تواصل المباريات، خصوصًا أن فترة الإعداد كانت ضيقة وقصيرة ولَم تتضمن سوى خوض مباراة ودية قوية، إلا أن ذلك لم يقلل من عزيمة اللاعبين وحرصهم على تقديم أفضل النتائج بقيادة المدرب المقدوني زاركو والجهاز الفني المساعد والعمل الإداري الكبير.

وأبان أن الاستعداد للبطولة القارية يجب أن يبدأ سريعًا ومن اليوم التالي من التأهل للظهور بأفضل صورة، واستعادة بريق كرة الطائرة السعودية في المناسبات القارية.

وعبر عّن شكره لرئيس الاتحاد السعودي الدكتور إبراهيم أبابطين، ونائبه، وكل الأعضاء على حرصهم ومتابعتهم بالتواصل الدائم لتقديم أفضل المستويات والنتائج.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
10:16 PM

"أحضر الطائرة" تحت 23 عاماً يتأهل لنهائيات آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - المنامة
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تأهل المنتخب السعودي لكرة الطائرة تحت (٢٣) عاماً إلى نهائيات كأس آسيا المقررة الشهر المقبل في مينمار بعد فوزه على المنتخب الكويتي (٣-٢) في المباراة الأخيرة من تصفيات غرب آسيا التي أقيمت في مملكة البحرين.

وعبَّر رئيس بعثة المنتخب السعودي محمد أحمد عبدرب الرضا، عن ارتياحه من العبور من خلال هذه التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا المقررة شهر أغسطس المقبل في مينمار.

وبيَّن أن المنافسة كانت قوية من المنتخبات المشاركة التي تتقارب غالبيتها في المستوى الفني والطموحات نحو تحقيق هدف التأهل للنهائيات؛ ولذا لم تحسم هوية المتأهلين إلا في الجولة الأخيرة، مؤكداً أن المنتخب السعودي تطور أداؤه بشكل تدريجي من خلال تواصل المباريات، خصوصًا أن فترة الإعداد كانت ضيقة وقصيرة ولَم تتضمن سوى خوض مباراة ودية قوية، إلا أن ذلك لم يقلل من عزيمة اللاعبين وحرصهم على تقديم أفضل النتائج بقيادة المدرب المقدوني زاركو والجهاز الفني المساعد والعمل الإداري الكبير.

وأبان أن الاستعداد للبطولة القارية يجب أن يبدأ سريعًا ومن اليوم التالي من التأهل للظهور بأفضل صورة، واستعادة بريق كرة الطائرة السعودية في المناسبات القارية.

وعبر عّن شكره لرئيس الاتحاد السعودي الدكتور إبراهيم أبابطين، ونائبه، وكل الأعضاء على حرصهم ومتابعتهم بالتواصل الدائم لتقديم أفضل المستويات والنتائج.

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