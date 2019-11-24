أمير تبوك يطّلع على تقرير الأمانة في معالجة التشوهات البصرية

في سياق تفعيل برنامج "جودة الحياة" ضمن برامج رؤية 2030

اطلع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على تقرير أمانة المنطقة في مبادرة معالجة مظاهر التشوهات البصرية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتحسين المشهد الحضري في كل مدن ومناطق المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تفعيل برنامج "جودة الحياة" ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

واستمع إلى شرحٍ من أمين المنطقة، عن أعمال الأمانة في معالجة التشوهات البصرية.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ.

وأكد أمير منطقة تبوك أهمية مبادرة معالجة عناصر التشوّه البصري وضرورة مضاعفة الجهود والتكامل والتنسيق مع الجهات المشاركة، وتوفير الية مستدامة لتحديث ورصد ومتابعة وإزالة عناصر التشوه البصري.

وشدد على ما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.