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بالفيديو والصور: هطول أمطار على الطائف.. والأهالي يخرجون للتنزه

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر بسبب تغيرات الأحوال الجوية

تصوير ماجد عسيري : تشهد الطائف، هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة، فيما يتوقع تواصل هطولها خلال هذه الساعات القادمة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

وشهدت العديد من الأحياء والمراكز القريبة من محافظة الطائف هطول أمطار تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، ما دعا الأهالي للتنزه وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطول الأمطار.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

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بالفيديو والصور: هطول أمطار على الطائف.. والأهالي يخرجون للتنزه
سبق

تصوير ماجد عسيري : تشهد الطائف، هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة، فيما يتوقع تواصل هطولها خلال هذه الساعات القادمة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

وشهدت العديد من الأحياء والمراكز القريبة من محافظة الطائف هطول أمطار تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، ما دعا الأهالي للتنزه وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطول الأمطار.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
05:39 PM

بالفيديو والصور: هطول أمطار على الطائف.. والأهالي يخرجون للتنزه

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر بسبب تغيرات الأحوال الجوية

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
3
2,007

تصوير ماجد عسيري : تشهد الطائف، هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة، فيما يتوقع تواصل هطولها خلال هذه الساعات القادمة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

وشهدت العديد من الأحياء والمراكز القريبة من محافظة الطائف هطول أمطار تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، ما دعا الأهالي للتنزه وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطول الأمطار.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

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