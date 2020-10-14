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"غانتس" يهدد بإسقاط حكومة "نتنياهو" والتعجيل بالانتخابات

أشار إلى أن حزبه قد يصوت على حل "الكنيست"

هدد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم (الأربعاء)، بأن حزبه قد يصوت لصالح حل البرلمان (الكنيست).

ونقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "هآرتس"، أن "غانتس" ذكر خلال محادثات خاصة مغلقة، أنه في حال لم تحل أزمة الميزانية، حتى نهاية أكتوبر الحالي، فإنه سيبادر إلى خطوات برلمانية من أجل تعجيل الانتخابات.

وشدد "غانتس" على أنه "لن يرفض أحدًا في رئاسة الحكومة".

وقال: "أي أحد ولكن ليس بنيامين نتنياهو، وليقرر الشعب إذا أراد نفتالي بينيت، فليكن بينيت. وأنا الشريك الأفضل الذي يمكن أن يكون لنتنياهو، لكن إذا استمر في التصرف ليس كالبشر، فليتحمل المسؤولية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"غانتس" يهدد بإسقاط حكومة "نتنياهو" والتعجيل بالانتخابات
سبق

هدد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم (الأربعاء)، بأن حزبه قد يصوت لصالح حل البرلمان (الكنيست).

ونقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "هآرتس"، أن "غانتس" ذكر خلال محادثات خاصة مغلقة، أنه في حال لم تحل أزمة الميزانية، حتى نهاية أكتوبر الحالي، فإنه سيبادر إلى خطوات برلمانية من أجل تعجيل الانتخابات.

وشدد "غانتس" على أنه "لن يرفض أحدًا في رئاسة الحكومة".

وقال: "أي أحد ولكن ليس بنيامين نتنياهو، وليقرر الشعب إذا أراد نفتالي بينيت، فليكن بينيت. وأنا الشريك الأفضل الذي يمكن أن يكون لنتنياهو، لكن إذا استمر في التصرف ليس كالبشر، فليتحمل المسؤولية".

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
08:17 PM

"غانتس" يهدد بإسقاط حكومة "نتنياهو" والتعجيل بالانتخابات

أشار إلى أن حزبه قد يصوت على حل "الكنيست"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هدد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم (الأربعاء)، بأن حزبه قد يصوت لصالح حل البرلمان (الكنيست).

ونقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "هآرتس"، أن "غانتس" ذكر خلال محادثات خاصة مغلقة، أنه في حال لم تحل أزمة الميزانية، حتى نهاية أكتوبر الحالي، فإنه سيبادر إلى خطوات برلمانية من أجل تعجيل الانتخابات.

وشدد "غانتس" على أنه "لن يرفض أحدًا في رئاسة الحكومة".

وقال: "أي أحد ولكن ليس بنيامين نتنياهو، وليقرر الشعب إذا أراد نفتالي بينيت، فليكن بينيت. وأنا الشريك الأفضل الذي يمكن أن يكون لنتنياهو، لكن إذا استمر في التصرف ليس كالبشر، فليتحمل المسؤولية".

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