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بتوجيه ملكي.. مذكرات تفاهم بربع مليار دولار يوقّعها "السعودي للتنمية" مع عمان

بهدف دعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسعة المشاريع وتطوير البنية

وقّع الصندوق السعودي للتنمية في سلطنة عمان، ثلاث مذكرات تفاهم مع وزارة المالية العمانية؛ لتمويل عدد من المشاريع بنحو 244 مليون دولار؛ وذلك انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- واستجابةً لجهود تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.

ووقّع مذكرات التفاهم من جانب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومن جانب سلطنة عمان وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل لدعم المحفظة الإقراضية للقروض الميسّرة في مختلف القطاعات بمبلغ حوالي 150 مليون دولار، ويأتي جزء من هذا التمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات؛ وذلك للاستفادة من الميزة النسبية وتنميتها لكل محافظة، إلى جانب تعظيم منافع تأسيس وتمويل توسعة المشاريع القائمة للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة بما يتضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ودعم استيعاب الباحثين عن العمل، وتهدف مذكرتي التفاهم الأخرى إلى المساهمة في تمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ورحب وزير المالية العماني بتوقيع مذكرات التفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية، مشيراً إلى أن هذه المذكرات تأتي تتويجاً للعلاقات التاريخية، والشراكة الوثيقة بين المملكة وسلطنة عمان ورؤية قيادة البلدين، حيث ستسهم في فتح آفاق للتعاون على مستويات عديدة، من بينها دعم ريادة الأعمال في السلطنة وتطوير البنى الأساسية، إلى جانب النهوض بالمشاريع الاقتصادية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أن جهود المملكة تهدف من خلال إسهامات الصندوق في توقيع هذه المذكرات إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وانطلاقاً من الدور الفاعل الذي يقوم به الصندوق في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية.

الصندوق السعودي للتنمية سلطنة عمان خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجيه ملكي.. مذكرات تفاهم بربع مليار دولار يوقّعها "السعودي للتنمية" مع عمان
سبق

وقّع الصندوق السعودي للتنمية في سلطنة عمان، ثلاث مذكرات تفاهم مع وزارة المالية العمانية؛ لتمويل عدد من المشاريع بنحو 244 مليون دولار؛ وذلك انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- واستجابةً لجهود تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.

ووقّع مذكرات التفاهم من جانب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومن جانب سلطنة عمان وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل لدعم المحفظة الإقراضية للقروض الميسّرة في مختلف القطاعات بمبلغ حوالي 150 مليون دولار، ويأتي جزء من هذا التمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات؛ وذلك للاستفادة من الميزة النسبية وتنميتها لكل محافظة، إلى جانب تعظيم منافع تأسيس وتمويل توسعة المشاريع القائمة للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة بما يتضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ودعم استيعاب الباحثين عن العمل، وتهدف مذكرتي التفاهم الأخرى إلى المساهمة في تمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ورحب وزير المالية العماني بتوقيع مذكرات التفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية، مشيراً إلى أن هذه المذكرات تأتي تتويجاً للعلاقات التاريخية، والشراكة الوثيقة بين المملكة وسلطنة عمان ورؤية قيادة البلدين، حيث ستسهم في فتح آفاق للتعاون على مستويات عديدة، من بينها دعم ريادة الأعمال في السلطنة وتطوير البنى الأساسية، إلى جانب النهوض بالمشاريع الاقتصادية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أن جهود المملكة تهدف من خلال إسهامات الصندوق في توقيع هذه المذكرات إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وانطلاقاً من الدور الفاعل الذي يقوم به الصندوق في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
12:22 PM

بتوجيه ملكي.. مذكرات تفاهم بربع مليار دولار يوقّعها "السعودي للتنمية" مع عمان

بهدف دعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسعة المشاريع وتطوير البنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مسقط
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وقّع الصندوق السعودي للتنمية في سلطنة عمان، ثلاث مذكرات تفاهم مع وزارة المالية العمانية؛ لتمويل عدد من المشاريع بنحو 244 مليون دولار؛ وذلك انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- واستجابةً لجهود تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.

ووقّع مذكرات التفاهم من جانب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومن جانب سلطنة عمان وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل لدعم المحفظة الإقراضية للقروض الميسّرة في مختلف القطاعات بمبلغ حوالي 150 مليون دولار، ويأتي جزء من هذا التمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات؛ وذلك للاستفادة من الميزة النسبية وتنميتها لكل محافظة، إلى جانب تعظيم منافع تأسيس وتمويل توسعة المشاريع القائمة للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة بما يتضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ودعم استيعاب الباحثين عن العمل، وتهدف مذكرتي التفاهم الأخرى إلى المساهمة في تمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ورحب وزير المالية العماني بتوقيع مذكرات التفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية، مشيراً إلى أن هذه المذكرات تأتي تتويجاً للعلاقات التاريخية، والشراكة الوثيقة بين المملكة وسلطنة عمان ورؤية قيادة البلدين، حيث ستسهم في فتح آفاق للتعاون على مستويات عديدة، من بينها دعم ريادة الأعمال في السلطنة وتطوير البنى الأساسية، إلى جانب النهوض بالمشاريع الاقتصادية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أن جهود المملكة تهدف من خلال إسهامات الصندوق في توقيع هذه المذكرات إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وانطلاقاً من الدور الفاعل الذي يقوم به الصندوق في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية.

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