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"كورونا" يصيب 475 جزائرياً جديداً.. ويودي بحياة 9

عدد المرضى يرتفع إلى 16.879

أعلنت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الجزائر، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 475 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي منذ ظهور الوباء في البلاد في شهر مارس الماضي إلى 16879 حالة.

وبين الناطق الرسمي باسم اللجنة جمال فورار، أن اللجنة أحصت 9 وفيات إضافية، ليرتفع عدد المتوفين بالفيروس إلى 968 وفاة.

وأضاف أن 210 مصابين غادروا المستشفيات خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء من الفيروس إلى 12094 حالة.

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"كورونا" يصيب 475 جزائرياً جديداً.. ويودي بحياة 9
سبق

أعلنت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الجزائر، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 475 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي منذ ظهور الوباء في البلاد في شهر مارس الماضي إلى 16879 حالة.

وبين الناطق الرسمي باسم اللجنة جمال فورار، أن اللجنة أحصت 9 وفيات إضافية، ليرتفع عدد المتوفين بالفيروس إلى 968 وفاة.

وأضاف أن 210 مصابين غادروا المستشفيات خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء من الفيروس إلى 12094 حالة.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
10:13 PM

"كورونا" يصيب 475 جزائرياً جديداً.. ويودي بحياة 9

عدد المرضى يرتفع إلى 16.879

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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أعلنت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الجزائر، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 475 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي منذ ظهور الوباء في البلاد في شهر مارس الماضي إلى 16879 حالة.

وبين الناطق الرسمي باسم اللجنة جمال فورار، أن اللجنة أحصت 9 وفيات إضافية، ليرتفع عدد المتوفين بالفيروس إلى 968 وفاة.

وأضاف أن 210 مصابين غادروا المستشفيات خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء من الفيروس إلى 12094 حالة.

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