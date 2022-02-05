بالفيديو.. طفل يتعاطف مع "ريان المغربي": اللهم أخرجه سالمًا كما أخرجت نبيك من بطن الحوت

تصدرت حادثته الترند العالمي وسط الدعوات من الملايين بسلامته

فيما يترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل الذي جلبت قصته تعاطفًا دوليًا واسعًا، وأوشكت على الانتهاء مساء اليوم السبت، وسط ورود أنباء عن بقائه على قيد الحياة؛ وثق مقطع فيديو أحد الأطفال، وهو يرفع يديه مبتهلاً إلى الله بدعوات وكلمات صادقة للطفل المغربي العالق بوسط البئر أن يرفع عنه المحنة، ويكشف عنه كربته.

وسأل الطفل "أحمد السبيعي" الله أن يخرجه كما أخرج نبيه من بطن الحوت، وأن يعيده سالمًا معافى إلى ذويه، وطلب ممن يشاهد المقطع الدعاء له والتبرع لإنقاذه.

يشار إلى أن عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترًا، ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، شغلت العالم أجمع.

وشهدت الواقعة تعاطفًا كبيرًا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صور الطفل، وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة، ودشنوا العديد من الهاشتاغات وسط متابعة مباشرة من مختلف المنصات وحسابات التواصل والقنوات الفضائية.

وسأل الداعية الدكتور عائض القرني تحت وسم #الطفل_ريان الله أن يرده سليمًا لأهله وقال: "اللهم بشّرنا بخروجه حيًا سليمًا معافى، يا رب العالمين".

وأضاف: "اللهم يا من رددت يوسف على يعقوب، رد #الطفل_ريان لأسرته وأهله، وأجمع شملهم، اللهم ألطف به، وكن له ولياً وحافظاً، يا خير الحافظين".