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خلال 24 ساعة .. تسجيل 415 إصابة بكورونا في الكويت

ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7623 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7623 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 49.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 156 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2622 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال 24 ساعة .. تسجيل 415 إصابة بكورونا في الكويت
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7623 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 49.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 156 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2622 حالة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
08:51 PM

خلال 24 ساعة .. تسجيل 415 إصابة بكورونا في الكويت

ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7623 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7623 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 49.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 156 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2622 حالة.

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