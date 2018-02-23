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"الأرصاد": سماءٌ غائمة تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق

تشمل مرتفعات المنطقة الغربية وعسير

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة؛ تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، المدينة المنوّرة)، وتشمل مرتفعات المنطقة الغربية وعسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 -35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": سماءٌ غائمة تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة؛ تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، المدينة المنوّرة)، وتشمل مرتفعات المنطقة الغربية وعسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 -35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
09:21 AM
اخر تعديل
23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:49 PM

"الأرصاد": سماءٌ غائمة تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق

تشمل مرتفعات المنطقة الغربية وعسير

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
29,336

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة؛ تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، المدينة المنوّرة)، وتشمل مرتفعات المنطقة الغربية وعسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 -35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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