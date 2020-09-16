السودان.. ضبط خلية إرهابية بحوزتها متفجرات تكفي لنسف الخرطوم

تتكوّن من 41 شخصاً قبض عليهم في 12 كميناً

قبض الأمن السوداني على خلية إرهابية مكونة من 41 شخصاً، بحسب ما ذكره، اليوم الأربعاء، النائب العام السوداني تاج السر الحبر، الذي كشف عن أنه عُثر بحوزتهم على مواد متفجرة خطيرة بإمكانها أن تنسف كل العاصمة الخرطوم، وأنها نفس المواد التي انفجرت في مرفأ بيروت.

وبين "الحبر" أن قوات الدعم السريع نصبت 12 كميناً للخلية، وقبضت على 41 شخصاً.

من ناحيته، أوضح الناطق باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة، في المؤتمر الصحفي، أن المواد المتفجرة تتكون مما يزيد عن 3 آلاف كبسولة و4 أجولة من نترات الأمونيوم وآلاف الأسلاك.