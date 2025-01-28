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"العنقري" يوجه مسؤولي ديوان المحاسبة ببذل الجهود وتأدية العمل بسرعة وكفاءة

عقد اللقاء الأول لمسؤولي القطاعات واستعرض نتائج خطط الثلث الثالث للعام المالي

التقى رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بالرياض، اليوم، مسؤولي الديوان بالمركز الرئيس، ومديري الفروع، عبر الاتصال المرئي، لعرض نتائج تنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالثلث الثالث للعام المالي 1442/ 1443هـ (2021م).

واستعرض المسؤولون في قطاعات المراجعة المالية والرقابة على الأداء والفروع، أهم نتائج الأعمال والإنجازات المحققة لهذه القطاعات، وفقاً للخطط المعتمدة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وبعد ذلك، عُقد اللقاء العام الأول لمسؤولي قطاعات الديوان وفروعه للعام (2022م)، جرى خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بمتابعة سير العمل في قطاعات الديوان كافة، وتقديم التوصيات الهادفة إلى تعزيز الجهود المشتركة والارتقاء بمستوى الأداء العام في الديوان للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والإتقان في نتائج أعماله.

ووجّه "العنقري" جميع مسؤولي الديوان ببذل الجهود والاهتمام في متابعة أعمال الإدارات التابعة لهم، بما يكفل تأديتها بالسرعة والكفاءة المهنية المطلوبة، وإنجاز تلك الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

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"العنقري" يوجه مسؤولي ديوان المحاسبة ببذل الجهود وتأدية العمل بسرعة وكفاءة
سبق

التقى رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بالرياض، اليوم، مسؤولي الديوان بالمركز الرئيس، ومديري الفروع، عبر الاتصال المرئي، لعرض نتائج تنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالثلث الثالث للعام المالي 1442/ 1443هـ (2021م).

واستعرض المسؤولون في قطاعات المراجعة المالية والرقابة على الأداء والفروع، أهم نتائج الأعمال والإنجازات المحققة لهذه القطاعات، وفقاً للخطط المعتمدة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وبعد ذلك، عُقد اللقاء العام الأول لمسؤولي قطاعات الديوان وفروعه للعام (2022م)، جرى خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بمتابعة سير العمل في قطاعات الديوان كافة، وتقديم التوصيات الهادفة إلى تعزيز الجهود المشتركة والارتقاء بمستوى الأداء العام في الديوان للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والإتقان في نتائج أعماله.

ووجّه "العنقري" جميع مسؤولي الديوان ببذل الجهود والاهتمام في متابعة أعمال الإدارات التابعة لهم، بما يكفل تأديتها بالسرعة والكفاءة المهنية المطلوبة، وإنجاز تلك الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
03:41 PM

"العنقري" يوجه مسؤولي ديوان المحاسبة ببذل الجهود وتأدية العمل بسرعة وكفاءة

عقد اللقاء الأول لمسؤولي القطاعات واستعرض نتائج خطط الثلث الثالث للعام المالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بالرياض، اليوم، مسؤولي الديوان بالمركز الرئيس، ومديري الفروع، عبر الاتصال المرئي، لعرض نتائج تنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالثلث الثالث للعام المالي 1442/ 1443هـ (2021م).

واستعرض المسؤولون في قطاعات المراجعة المالية والرقابة على الأداء والفروع، أهم نتائج الأعمال والإنجازات المحققة لهذه القطاعات، وفقاً للخطط المعتمدة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وبعد ذلك، عُقد اللقاء العام الأول لمسؤولي قطاعات الديوان وفروعه للعام (2022م)، جرى خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بمتابعة سير العمل في قطاعات الديوان كافة، وتقديم التوصيات الهادفة إلى تعزيز الجهود المشتركة والارتقاء بمستوى الأداء العام في الديوان للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والإتقان في نتائج أعماله.

ووجّه "العنقري" جميع مسؤولي الديوان ببذل الجهود والاهتمام في متابعة أعمال الإدارات التابعة لهم، بما يكفل تأديتها بالسرعة والكفاءة المهنية المطلوبة، وإنجاز تلك الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

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