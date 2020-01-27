"الزهراني" رئيس رقباء بدوريات جدة

قلّد قائد مركز انطلاق دوريات أمن وسط جدة، المقدم عبدالله زاهي القرني، رئيس رقباء سعيد خضر الزهراني رتبته الجديدة بعد صدور أمر الترقية.
ومن جانبه عبّر "الزهراني" عن شكره وتقديره واعتزازه بهذه الثقة.
قلّد قائد مركز انطلاق دوريات أمن وسط جدة، المقدم عبدالله زاهي القرني، رئيس رقباء سعيد خضر الزهراني رتبته الجديدة بعد صدور أمر الترقية.
ومن جانبه عبّر "الزهراني" عن شكره وتقديره واعتزازه بهذه الثقة.الزهراني رئيس رقباء دوريات جدة
قلّد قائد مركز انطلاق دوريات أمن وسط جدة، المقدم عبدالله زاهي القرني، رئيس رقباء سعيد خضر الزهراني رتبته الجديدة بعد صدور أمر الترقية.
ومن جانبه عبّر "الزهراني" عن شكره وتقديره واعتزازه بهذه الثقة.
قلّد قائد مركز انطلاق دوريات أمن وسط جدة، المقدم عبدالله زاهي القرني، رئيس رقباء سعيد خضر الزهراني رتبته الجديدة بعد صدور أمر الترقية.
ومن جانبه عبّر "الزهراني" عن شكره وتقديره واعتزازه بهذه الثقة.