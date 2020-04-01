غانا.. زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 161 وحالتا وفاة

"الصحة" قالت إن أغلب المصابين ينحدرون من دول أجنبية

أعلنت وزارة الصحة الغانية اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 161، بعد تسجيل إصابات جديدة.

وتفصيلاً، أكد بيان لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة إلى الآن، مشيرة إلى أن أغلب المصابين بالفيروس ينحدرون من دول أجنبية.

وكانت الحكومة الغانية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إغلاق جميع حدودها لمنع انتشار الفيروس.