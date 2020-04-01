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غانا.. زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 161 وحالتا وفاة

"الصحة" قالت إن أغلب المصابين ينحدرون من دول أجنبية

أعلنت وزارة الصحة الغانية اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 161، بعد تسجيل إصابات جديدة.

وتفصيلاً، أكد بيان لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة إلى الآن، مشيرة إلى أن أغلب المصابين بالفيروس ينحدرون من دول أجنبية.

وكانت الحكومة الغانية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إغلاق جميع حدودها لمنع انتشار الفيروس.

غانا وزارة الصحة الغانية فيروس كورونا الجديد

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غانا.. زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 161 وحالتا وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الغانية اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 161، بعد تسجيل إصابات جديدة.

وتفصيلاً، أكد بيان لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة إلى الآن، مشيرة إلى أن أغلب المصابين بالفيروس ينحدرون من دول أجنبية.

وكانت الحكومة الغانية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إغلاق جميع حدودها لمنع انتشار الفيروس.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:10 AM

غانا.. زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 161 وحالتا وفاة

"الصحة" قالت إن أغلب المصابين ينحدرون من دول أجنبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الغانية اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 161، بعد تسجيل إصابات جديدة.

وتفصيلاً، أكد بيان لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة إلى الآن، مشيرة إلى أن أغلب المصابين بالفيروس ينحدرون من دول أجنبية.

وكانت الحكومة الغانية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إغلاق جميع حدودها لمنع انتشار الفيروس.

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