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"تحالف دعم الشرعية باليمن": تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيا الحوثي في صنعاء

قال: ملتزمون بتدمير قدرات الميليشيا الانقلابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي

دمرت قوات التحالف، "تحالف دعم الشرعية باليمن" منظومة دفاع جوي معادية تتبع للميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء.

وأكد التحالف أنهم ملتزمون بتدمير القدرات النوعية للميليشيا الحوثية والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وحصلت "سبق" على مقطع فيديو يبين تلك العملية .

قوات التحالف ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تحالف دعم الشرعية باليمن": تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيا الحوثي في صنعاء
سبق

دمرت قوات التحالف، "تحالف دعم الشرعية باليمن" منظومة دفاع جوي معادية تتبع للميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء.

وأكد التحالف أنهم ملتزمون بتدمير القدرات النوعية للميليشيا الحوثية والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وحصلت "سبق" على مقطع فيديو يبين تلك العملية .

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
05:47 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
06:31 PM

"تحالف دعم الشرعية باليمن": تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيا الحوثي في صنعاء

قال: ملتزمون بتدمير قدرات الميليشيا الانقلابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
1,713

دمرت قوات التحالف، "تحالف دعم الشرعية باليمن" منظومة دفاع جوي معادية تتبع للميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء.

وأكد التحالف أنهم ملتزمون بتدمير القدرات النوعية للميليشيا الحوثية والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وحصلت "سبق" على مقطع فيديو يبين تلك العملية .

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