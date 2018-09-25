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دولتان يمكنهما الوساطة بين أمريكا والصين.. "فاينانشيال تايمز" تشير للسعودية

أكّدت أن العلاقات الخليجية مع بكين تمنح واشنطن حلاً ومساراً جديداً.. تأثير دولي

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن السعودية ودول الخليج يمكنها لعب دور الوسيط بين القوتين العظمى الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أن العلاقات الخليجية مع الصين تمنح الولايات المتحدة حلاً ومساراً جديداً.

وأشار الأستاذ المساعد في مدرسة بروكسل للحكم في بلجيكا، جاي بورتون؛ إلى أن السعودية والإمارات تقومان بجهود كبيرة في الشرق الأوسط، كما أنهما تعدان دولتين ذواتي تأثير دولي كبير.

وقال "بورتون": "الرياض وأبو ظبي لديهما طموحات ونيّات حسنة مع كل من واشنطن وبكين، كما هو الحال مع الشرق الأوسط والكثير من القضايا الدولية، ولديهما القدرة على لعب دور الوسط بين واشنطن وبكين".

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دولتان يمكنهما الوساطة بين أمريكا والصين.. "فاينانشيال تايمز" تشير للسعودية
سبق

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن السعودية ودول الخليج يمكنها لعب دور الوسيط بين القوتين العظمى الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أن العلاقات الخليجية مع الصين تمنح الولايات المتحدة حلاً ومساراً جديداً.

وأشار الأستاذ المساعد في مدرسة بروكسل للحكم في بلجيكا، جاي بورتون؛ إلى أن السعودية والإمارات تقومان بجهود كبيرة في الشرق الأوسط، كما أنهما تعدان دولتين ذواتي تأثير دولي كبير.

وقال "بورتون": "الرياض وأبو ظبي لديهما طموحات ونيّات حسنة مع كل من واشنطن وبكين، كما هو الحال مع الشرق الأوسط والكثير من القضايا الدولية، ولديهما القدرة على لعب دور الوسط بين واشنطن وبكين".

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
10:52 AM

دولتان يمكنهما الوساطة بين أمريكا والصين.. "فاينانشيال تايمز" تشير للسعودية

أكّدت أن العلاقات الخليجية مع بكين تمنح واشنطن حلاً ومساراً جديداً.. تأثير دولي

A A A
خالد علي - الرياض
15
7,245

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن السعودية ودول الخليج يمكنها لعب دور الوسيط بين القوتين العظمى الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أن العلاقات الخليجية مع الصين تمنح الولايات المتحدة حلاً ومساراً جديداً.

وأشار الأستاذ المساعد في مدرسة بروكسل للحكم في بلجيكا، جاي بورتون؛ إلى أن السعودية والإمارات تقومان بجهود كبيرة في الشرق الأوسط، كما أنهما تعدان دولتين ذواتي تأثير دولي كبير.

وقال "بورتون": "الرياض وأبو ظبي لديهما طموحات ونيّات حسنة مع كل من واشنطن وبكين، كما هو الحال مع الشرق الأوسط والكثير من القضايا الدولية، ولديهما القدرة على لعب دور الوسط بين واشنطن وبكين".

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