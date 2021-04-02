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"الصحة": تسجيل 728 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 404 خلال الـ24 ساعة الماضية

5882 إصابة بكورونا في العراق.. والوفيات تصل إلى 14390

الأردن يسجل 4774 حالة جديدة

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5882 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 862821 إصابة.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان: "تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14390، فيما تم تسجيل 4119 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 768215 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 80216 مصابًا، منهم 478 في العناية المركزة".

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 622833 إصابة.


وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 525703 حالات شفاء بعد تسجيل 5205 حالات إضافية، كما سجلت 99 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7039 حالة.

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5882 إصابة بكورونا في العراق.. والوفيات تصل إلى 14390
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5882 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 862821 إصابة.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان: "تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14390، فيما تم تسجيل 4119 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 768215 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 80216 مصابًا، منهم 478 في العناية المركزة".

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 622833 إصابة.


وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 525703 حالات شفاء بعد تسجيل 5205 حالات إضافية، كما سجلت 99 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7039 حالة.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
06:56 PM

5882 إصابة بكورونا في العراق.. والوفيات تصل إلى 14390

الأردن يسجل 4774 حالة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5882 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 862821 إصابة.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان: "تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14390، فيما تم تسجيل 4119 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 768215 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 80216 مصابًا، منهم 478 في العناية المركزة".

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 622833 إصابة.


وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 525703 حالات شفاء بعد تسجيل 5205 حالات إضافية، كما سجلت 99 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7039 حالة.

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