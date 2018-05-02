"الصبان": المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق هدف توازن الميزانية

بعد تصريح "الجدعان" بانخفاض العجز من 40 % إلى 9 %

قال المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد سالم الصبان إن تصريح وزير المالية السعودي اليوم بأن عجز الميزانية ماض في الانخفاض عكس زيادة نمو الإيرادات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي من جهة أخرى.

وأوضح الصبان أن هذا التحسن يكشف أن الحكومة السعودية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق هدف توازن الميزانية في عام 2023، حيث يمكن تلخيص العوامل التي ساعدت وتساعد في تحقيق الاختفاء التدريجي في عجز الميزانية السعودية من خلال التحسن الكبير الذي طرأ على أسعار النفط العالمية، وهو وإن كان غير مستدام كما يتوقع الكثيرون، إلا أنه قد أدى إلى زيادات كبيرة في إيرادات المملكة النفطية مع ثبات التخفيض الذي أجرته المملكة على معدلات انتاجها النفطي.

ومن العوامل أيضًا وفق حديث الصبان أنه يُرجع وزير المالية انخفاض عجز الميزانية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، خاصة في ظل تزايد الرسوم الحكومة وحصيلتها من جراء فرض ضريبة القيمة المضافة وتعديل أسعار الوقود والكهرباء، ومتابعة فرض رسوم الأراضي البيضاء.

وقال: وهي وإن صاحبها إنفاق حكومي لزيادة مبلغ حساب المواطن ليتواءم مع الارتفاع الذي طرأ على مستوى معيشة الفرد، إلا ان المحصلة هي زيادات في إيرادات الحكومة غير النفطية.

وزاد متحدثًا عن العوامل: استمرار سياسة ترشيد الانفاق الحكومي، وما نتج عنها من انكماش للهدر الكبير الذي كان عليه هذا الانفاق على مر العقود الماضية. كما ان نجاح الجولة الأولى من محاربة الفساد الحكومي، قد قلصت بشكل كبير من تكاليف المشروعات الحكومية وأيضا من عدد المشروعات المتعثرة والتي فاقت في السنوات الأخيرة الثلاثة آلاف مشروع حكومي.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد كشف ،بأن المملكة وبمنطق الأرقام استطاعت خلال عامين بين 2015م، و2017م تخفيض العجز بنسبة (40 %) لتصل إلى (9 %) من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2017م، وسيقل إلى (7 %) تقريباً بنهاية العام الجاري 2018م.