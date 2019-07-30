النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تستوعب 50 ألف سيارة .. تجهيز مواقف حجوزات السيارات بمكة

ضمن خطة أمانة العاصمة المقدّسة التشغيلية استعداداً لموسم الحج

أنهت أمانة العاصمة المقدّسة تهيئة وتجهيز مواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرّمة ومقار الجهات الحكومية المشاركة بأعمال الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ.

صرح بذلك لـ "سبق" المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدّسة المهندس رائد سمرقندي؛ مؤكداً أن الأمانة انتهت أيضاً من أعمال تشغيل وصيانة المقار ونظافة مجمعات دورات المياه العامة بالمواقف، وتجهيز صالات انتظار الحجيج، وذلك ضمن خطتها التشغيلية استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لمواقف حجز السيارات تبلغ خمسين ألف مركبة، ويبلغ عدد الدوائر الحكومية المشاركة في موسم الحج خمس عشرة دائرةً حكومية.

يُشار إلى أن مواقف حجوزات السيارات بمنافذ العاصمة المقدّسة يبلغ عددها خمسة حجوزات؛ هي: حجز السيارات بطريق مكة - جدة السريع، وموقف حجز السيارات بطريق مكة - المدينة، وموقف حجز السيارات بطريق مكة - الهدا، وموقف حجز السيارات بطريق مكة المكرّمة - الليث، وموقف حجز السيارات بطريق مكة المكرّمة - السيل.

وتقوم وكالة المشاريع بالإشراف على مواقف حجز السيارات، إضافة إلى أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير وتوفير الحواجز الخرسانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تستوعب 50 ألف سيارة .. تجهيز مواقف حجوزات السيارات بمكة
سبق

أنهت أمانة العاصمة المقدّسة تهيئة وتجهيز مواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرّمة ومقار الجهات الحكومية المشاركة بأعمال الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ.

صرح بذلك لـ "سبق" المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدّسة المهندس رائد سمرقندي؛ مؤكداً أن الأمانة انتهت أيضاً من أعمال تشغيل وصيانة المقار ونظافة مجمعات دورات المياه العامة بالمواقف، وتجهيز صالات انتظار الحجيج، وذلك ضمن خطتها التشغيلية استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لمواقف حجز السيارات تبلغ خمسين ألف مركبة، ويبلغ عدد الدوائر الحكومية المشاركة في موسم الحج خمس عشرة دائرةً حكومية.

يُشار إلى أن مواقف حجوزات السيارات بمنافذ العاصمة المقدّسة يبلغ عددها خمسة حجوزات؛ هي: حجز السيارات بطريق مكة - جدة السريع، وموقف حجز السيارات بطريق مكة - المدينة، وموقف حجز السيارات بطريق مكة - الهدا، وموقف حجز السيارات بطريق مكة المكرّمة - الليث، وموقف حجز السيارات بطريق مكة المكرّمة - السيل.

وتقوم وكالة المشاريع بالإشراف على مواقف حجز السيارات، إضافة إلى أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير وتوفير الحواجز الخرسانية.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
12:54 PM

تستوعب 50 ألف سيارة .. تجهيز مواقف حجوزات السيارات بمكة

ضمن خطة أمانة العاصمة المقدّسة التشغيلية استعداداً لموسم الحج

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,471

أنهت أمانة العاصمة المقدّسة تهيئة وتجهيز مواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرّمة ومقار الجهات الحكومية المشاركة بأعمال الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ.

صرح بذلك لـ "سبق" المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدّسة المهندس رائد سمرقندي؛ مؤكداً أن الأمانة انتهت أيضاً من أعمال تشغيل وصيانة المقار ونظافة مجمعات دورات المياه العامة بالمواقف، وتجهيز صالات انتظار الحجيج، وذلك ضمن خطتها التشغيلية استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لمواقف حجز السيارات تبلغ خمسين ألف مركبة، ويبلغ عدد الدوائر الحكومية المشاركة في موسم الحج خمس عشرة دائرةً حكومية.

يُشار إلى أن مواقف حجوزات السيارات بمنافذ العاصمة المقدّسة يبلغ عددها خمسة حجوزات؛ هي: حجز السيارات بطريق مكة - جدة السريع، وموقف حجز السيارات بطريق مكة - المدينة، وموقف حجز السيارات بطريق مكة - الهدا، وموقف حجز السيارات بطريق مكة المكرّمة - الليث، وموقف حجز السيارات بطريق مكة المكرّمة - السيل.

وتقوم وكالة المشاريع بالإشراف على مواقف حجز السيارات، إضافة إلى أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير وتوفير الحواجز الخرسانية.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,313
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,403
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,384
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,225

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة