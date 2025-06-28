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بالفيديو .. بدْء توافد زعماء اقتصاد العالم إلى مقر قمة العشرين في أوساكا اليابانية

سوف تبحث 8 مواضيع يأتي في المقدمة الاقتصاد العالمي والتجارة

بدأ قبل قليل توافد زعماء العالم المشاركين في قمة العشرين إلى مقر انعقادها في أوساكا اليابانية.


يشارك فيها قادة أكبر عشرين دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي، ويرأس وفد المملكة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

سوف تبحث القمة 8 مواضيع خلال انعقادها، ويأتي في المقدمة الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. بدْء توافد زعماء اقتصاد العالم إلى مقر قمة العشرين في أوساكا اليابانية
سبق

بدأ قبل قليل توافد زعماء العالم المشاركين في قمة العشرين إلى مقر انعقادها في أوساكا اليابانية.


يشارك فيها قادة أكبر عشرين دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي، ويرأس وفد المملكة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

سوف تبحث القمة 8 مواضيع خلال انعقادها، ويأتي في المقدمة الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
04:58 AM
اخر تعديل
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
05:27 AM

بالفيديو .. بدْء توافد زعماء اقتصاد العالم إلى مقر قمة العشرين في أوساكا اليابانية

سوف تبحث 8 مواضيع يأتي في المقدمة الاقتصاد العالمي والتجارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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806

بدأ قبل قليل توافد زعماء العالم المشاركين في قمة العشرين إلى مقر انعقادها في أوساكا اليابانية.


يشارك فيها قادة أكبر عشرين دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي، ويرأس وفد المملكة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

سوف تبحث القمة 8 مواضيع خلال انعقادها، ويأتي في المقدمة الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,332
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,184
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,693
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,067

كاريكاتير

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