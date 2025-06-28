يشارك فيها قادة أكبر عشرين دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي، ويرأس وفد المملكة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. سوف تبحث القمة 8 مواضيع خلال انعقادها، ويأتي في المقدمة الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.

بدأ قبل قليل توافد زعماء العالم المشاركين في قمة العشرين إلى مقر انعقادها في أوساكا اليابانية.

بالفيديو .. بدْء توافد زعماء اقتصاد العالم إلى مقر قمة العشرين في أوساكا اليابانية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-28 بدأ قبل قليل توافد زعماء العالم المشاركين في قمة العشرين إلى مقر انعقادها في أوساكا اليابانية.

يشارك فيها قادة أكبر عشرين دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي، ويرأس وفد المملكة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.



سوف تبحث القمة 8 مواضيع خلال انعقادها، ويأتي في المقدمة الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 04:58 AM

اخر تعديل 28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 05:27 AM

بالفيديو .. بدْء توافد زعماء اقتصاد العالم إلى مقر قمة العشرين في أوساكا اليابانية سوف تبحث 8 مواضيع يأتي في المقدمة الاقتصاد العالمي والتجارة





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بدأ قبل قليل توافد زعماء العالم المشاركين في قمة العشرين إلى مقر انعقادها في أوساكا اليابانية.



يشارك فيها قادة أكبر عشرين دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي، ويرأس وفد المملكة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.



سوف تبحث القمة 8 مواضيع خلال انعقادها، ويأتي في المقدمة الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.