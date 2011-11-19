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بعد تقارير "سبق".. شاهد بلدية صبيا تزيل مباني وتوسّع طرق المدينة

عقب سنوات من مطالبات مواطنين

شرعت بلدية محافظة صبيا في إزالة مبانٍ لتوسعة الطرق الداخلية لمدينة صبيا، بعد سنوات من مطالبات مواطنين عبر تقارير رصدتها "سبق" من مدينة صبيا بيّنت ضيق الطرق وانتشار المباني العشوائية.

وأوضحت البلدية أن هذا الاجراء جاء بهدف تسهيل تدفق الحركة المرورية وتنظيم الشوارع والطرق في عدد من الشوارع والطرق في المحافظة، وبتوجيه رئيس البلدية سفر بن سعد آل زاحم الشهراني، بدأ تنفيذ نزع الملكية للعقارات والمباني العشوائية والمعرقلة للحركة المرورية وفق خطة عمل أدرجت؛ لتنظيم الشوارع وتسهيل الحركة داخل الشوارع والأحياء الداخلية للمدينة.

من جانبه، أكد رئيس بلدية محافظة صبيا أن البلدية شرعت، وضمن الأعمال والمشاريع التي تقوم بها بتنفيذ مشروع نزع الملكية للعقارات العشوائية والمعرقلة للحركة المرورية في الأحياء الداخلية للمدينة؛ بهدف التنظيم وتسهيل الحركة بها وفق خطة مجدولة شملت الأحياء والأماكن التي أدرجت ضمن مشروع النزع، والتي ستكون وفق مراحل تدريجية نراعي فيها الوضع السكاني والمدني؛ من أجل تحقيق الهدف من المشروع.

ودعا "الشهراني" المواطنين إلى التعاون مع البلدية في تنفيذ مشروعها الذي يرمي إلى تحقيق مصلحة المحافظة خاصة مع كثرة الاختناقات المرورية.

وكانت "سبق" قدر رصدت قبل سنوات كثرة المباني العشوائية والمهجورة في المحافظة وضيق شوارعها الداخلية التي لا تكاد تعبرها سيارة، والتي قد تمثل جزءاً لا يستهان به من حجم المحافظة، حيث تتكون صبيا من أحياء كبرى كالخالدية والمحمدية والزبارة وأخرى صغيرة كالمنامة.

فيما واصلت البلدية مجهوداتها للعمل على بعض التحسينات، وتوسعة الشوارع وتنفيذ أعمال السفلتة وغيرها، بينما ينتظر السكان وضع تصريف لمياه الأمطار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تقارير "سبق".. شاهد بلدية صبيا تزيل مباني وتوسّع طرق المدينة
سبق

شرعت بلدية محافظة صبيا في إزالة مبانٍ لتوسعة الطرق الداخلية لمدينة صبيا، بعد سنوات من مطالبات مواطنين عبر تقارير رصدتها "سبق" من مدينة صبيا بيّنت ضيق الطرق وانتشار المباني العشوائية.

وأوضحت البلدية أن هذا الاجراء جاء بهدف تسهيل تدفق الحركة المرورية وتنظيم الشوارع والطرق في عدد من الشوارع والطرق في المحافظة، وبتوجيه رئيس البلدية سفر بن سعد آل زاحم الشهراني، بدأ تنفيذ نزع الملكية للعقارات والمباني العشوائية والمعرقلة للحركة المرورية وفق خطة عمل أدرجت؛ لتنظيم الشوارع وتسهيل الحركة داخل الشوارع والأحياء الداخلية للمدينة.

من جانبه، أكد رئيس بلدية محافظة صبيا أن البلدية شرعت، وضمن الأعمال والمشاريع التي تقوم بها بتنفيذ مشروع نزع الملكية للعقارات العشوائية والمعرقلة للحركة المرورية في الأحياء الداخلية للمدينة؛ بهدف التنظيم وتسهيل الحركة بها وفق خطة مجدولة شملت الأحياء والأماكن التي أدرجت ضمن مشروع النزع، والتي ستكون وفق مراحل تدريجية نراعي فيها الوضع السكاني والمدني؛ من أجل تحقيق الهدف من المشروع.

ودعا "الشهراني" المواطنين إلى التعاون مع البلدية في تنفيذ مشروعها الذي يرمي إلى تحقيق مصلحة المحافظة خاصة مع كثرة الاختناقات المرورية.

وكانت "سبق" قدر رصدت قبل سنوات كثرة المباني العشوائية والمهجورة في المحافظة وضيق شوارعها الداخلية التي لا تكاد تعبرها سيارة، والتي قد تمثل جزءاً لا يستهان به من حجم المحافظة، حيث تتكون صبيا من أحياء كبرى كالخالدية والمحمدية والزبارة وأخرى صغيرة كالمنامة.

فيما واصلت البلدية مجهوداتها للعمل على بعض التحسينات، وتوسعة الشوارع وتنفيذ أعمال السفلتة وغيرها، بينما ينتظر السكان وضع تصريف لمياه الأمطار.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
04:17 PM

بعد تقارير "سبق".. شاهد بلدية صبيا تزيل مباني وتوسّع طرق المدينة

عقب سنوات من مطالبات مواطنين

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محمد المواسي - صبيا
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1,851

شرعت بلدية محافظة صبيا في إزالة مبانٍ لتوسعة الطرق الداخلية لمدينة صبيا، بعد سنوات من مطالبات مواطنين عبر تقارير رصدتها "سبق" من مدينة صبيا بيّنت ضيق الطرق وانتشار المباني العشوائية.

وأوضحت البلدية أن هذا الاجراء جاء بهدف تسهيل تدفق الحركة المرورية وتنظيم الشوارع والطرق في عدد من الشوارع والطرق في المحافظة، وبتوجيه رئيس البلدية سفر بن سعد آل زاحم الشهراني، بدأ تنفيذ نزع الملكية للعقارات والمباني العشوائية والمعرقلة للحركة المرورية وفق خطة عمل أدرجت؛ لتنظيم الشوارع وتسهيل الحركة داخل الشوارع والأحياء الداخلية للمدينة.

من جانبه، أكد رئيس بلدية محافظة صبيا أن البلدية شرعت، وضمن الأعمال والمشاريع التي تقوم بها بتنفيذ مشروع نزع الملكية للعقارات العشوائية والمعرقلة للحركة المرورية في الأحياء الداخلية للمدينة؛ بهدف التنظيم وتسهيل الحركة بها وفق خطة مجدولة شملت الأحياء والأماكن التي أدرجت ضمن مشروع النزع، والتي ستكون وفق مراحل تدريجية نراعي فيها الوضع السكاني والمدني؛ من أجل تحقيق الهدف من المشروع.

ودعا "الشهراني" المواطنين إلى التعاون مع البلدية في تنفيذ مشروعها الذي يرمي إلى تحقيق مصلحة المحافظة خاصة مع كثرة الاختناقات المرورية.

وكانت "سبق" قدر رصدت قبل سنوات كثرة المباني العشوائية والمهجورة في المحافظة وضيق شوارعها الداخلية التي لا تكاد تعبرها سيارة، والتي قد تمثل جزءاً لا يستهان به من حجم المحافظة، حيث تتكون صبيا من أحياء كبرى كالخالدية والمحمدية والزبارة وأخرى صغيرة كالمنامة.

فيما واصلت البلدية مجهوداتها للعمل على بعض التحسينات، وتوسعة الشوارع وتنفيذ أعمال السفلتة وغيرها، بينما ينتظر السكان وضع تصريف لمياه الأمطار.

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