الصحة الفلسطينية: 87 إصابة "نشطة" بـ"كورونا"

بنسبة تصل إلى 13.3% من مجمل الحالات المسجلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الإصابات النشطة، لا تزال مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، يبلغ 87 حالة، بنسبة 13.3% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.



وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان صحفي، اليوم: الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا بلغ 651، بينها 319 في محافظة القدس، و262 في باقي المحافظات الشمالية، و70 في المحافظات الجنوبية.



وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 559 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة في بيت أولا بالخليل، اليوم بنسبة 85.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.



وأضافت: خلال الـ24 ساعة الماضية، تم إدخال 125 حالة إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين حالياً في الحجر المنزلي 2382 مواطناً ومواطنة.