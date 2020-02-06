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مدرسة إشارة الحرس تحتفل بتخريج عدد من الدورات

بحضور قائد سلاح الإشارة اللواء عبدالمحسن التويجري

احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني، صباح اليوم الخميس الموافق 12/ 6/ 1441هـ بتخريج عدد من الدورات المنعقدة بمدرسة إشارة الحرس الوطني، بحضور قائد سلاح الإشارة اللواء عبدالمحسن بن عبدالله التويجري، وحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله آل حيان، وقادة وحدات سلاح الإشارة.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلاها وكيل رقيب عبدالعزيز اليحيى، ثم ألقى قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله آل حيان، كلمة قدّم فيه شكره الجزيل لقائد سلاح الإشارة على تفضله برعاية حفل التخرج وكذلك قدّم التهنئة للخريجين؛ متمنيًا لهم التوفيق وتقديم وتطبيق كل ما تعلموه في وحداتهم.

وبعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الرقيب نايف بن سعد السلمي، ثم أعلن ركن التعليم العقيد ممدوح بن راشد الزنيدي النتيجة العامة للدورات.

وتفضّل قائد سلاح الإشارة بتقديم الشهادات والدروع التكريمية للأوائل، ثم في نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية للخريجين مع قائد سلاح الإشارة.

مدرسة إشارة الحرس الوطني قائد سلاح الإشارة اللواء عبدالمحسن بن عبدالله التويجري الحرس الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدرسة إشارة الحرس تحتفل بتخريج عدد من الدورات
سبق

احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني، صباح اليوم الخميس الموافق 12/ 6/ 1441هـ بتخريج عدد من الدورات المنعقدة بمدرسة إشارة الحرس الوطني، بحضور قائد سلاح الإشارة اللواء عبدالمحسن بن عبدالله التويجري، وحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله آل حيان، وقادة وحدات سلاح الإشارة.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلاها وكيل رقيب عبدالعزيز اليحيى، ثم ألقى قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله آل حيان، كلمة قدّم فيه شكره الجزيل لقائد سلاح الإشارة على تفضله برعاية حفل التخرج وكذلك قدّم التهنئة للخريجين؛ متمنيًا لهم التوفيق وتقديم وتطبيق كل ما تعلموه في وحداتهم.

وبعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الرقيب نايف بن سعد السلمي، ثم أعلن ركن التعليم العقيد ممدوح بن راشد الزنيدي النتيجة العامة للدورات.

وتفضّل قائد سلاح الإشارة بتقديم الشهادات والدروع التكريمية للأوائل، ثم في نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية للخريجين مع قائد سلاح الإشارة.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
01:46 PM

مدرسة إشارة الحرس تحتفل بتخريج عدد من الدورات

بحضور قائد سلاح الإشارة اللواء عبدالمحسن التويجري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني، صباح اليوم الخميس الموافق 12/ 6/ 1441هـ بتخريج عدد من الدورات المنعقدة بمدرسة إشارة الحرس الوطني، بحضور قائد سلاح الإشارة اللواء عبدالمحسن بن عبدالله التويجري، وحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله آل حيان، وقادة وحدات سلاح الإشارة.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلاها وكيل رقيب عبدالعزيز اليحيى، ثم ألقى قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله آل حيان، كلمة قدّم فيه شكره الجزيل لقائد سلاح الإشارة على تفضله برعاية حفل التخرج وكذلك قدّم التهنئة للخريجين؛ متمنيًا لهم التوفيق وتقديم وتطبيق كل ما تعلموه في وحداتهم.

وبعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الرقيب نايف بن سعد السلمي، ثم أعلن ركن التعليم العقيد ممدوح بن راشد الزنيدي النتيجة العامة للدورات.

وتفضّل قائد سلاح الإشارة بتقديم الشهادات والدروع التكريمية للأوائل، ثم في نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية للخريجين مع قائد سلاح الإشارة.

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