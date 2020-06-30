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ماذا يحدث في كندا؟ "الجهني": التغير المناخي يتسارع والقادم قد لا يكون متوقعاً

قال: هذه الدولة كسرت الرقم القياسي المسجل منذ عقود وتقترب من درجة 50 مئوية

أكد الخبير المناخي والباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني أن درجة الحرارة في كندا اليوم تكسر الرقم التاريخي المسجل لها منذ عقود.

وتابع "الجهني" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" اليوم: الحرارة بكندا تقترب من حاجز الـ50 درجة مئوية، لافتاً إلى أن التغير المناخي باتت خطواته متسارعة بشكل كبير، والقادم قد لا يكون متوقعاً في ظل استمرارية الشذوذ المناخي على مستوى العالم أجمع.

وتوفي أكثر من 34 شخصاً، بشكل مفاجئ، في فانكوفر بكندا، من جراء موجة حر شديدة ضربت غربي البلاد، بحسب بيان صادر عن الشرطة المحلية.

ولم تقتصر موجة الحر على كندا فحسب، بل ضربت أيضاً مناطق على الساحل الغربي للولايات المتحدة، فوصلت الحرارة في بعض الأحيان إلى 47 درجة مئوية.

وأوضحت الشرطة أن تحقيقاً يجري من أجل معرفة سبب هذه الوفيات المفاجئة، لكن العامل المرجح بقوة حتى الآن هو الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة.

وأشار بيان صادر عن الشرطة إلى أن كبار السن شكّلوا أغلبية من فارقوا الحياة بالتزامن مع موجة الحر الكبيرة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت الحرارة بشكل كبير في مدن بولايتي أوريغون وواشنطن، غربي البلاد، مما أدى إلى إرباك عدد من الأنشطة اليومية للناس.

وذكرت تقارير صحفية أن الناس في مدينة بورتلاند، بولاية أوريغون، تهافتوا على شراء أجهزة التكييف من المحالّ، حتى نفدت بشكل كامل، أما قطع الثلج المخصصة للتبريد فلم يعد العثور عليها أمراً سهلاً.

وفي ولاية أوريغون أيضاً، تم فتح مراكز أطلق عليها "ملاجئ التبريد"، داخل مكتبات في الأغلب، حتى يقصدها الأشخاص الذين لا يملكون أجهزة تكييف؛ تفادياً لأن تتردى صحتهم من جراء الحر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ماذا يحدث في كندا؟ "الجهني": التغير المناخي يتسارع والقادم قد لا يكون متوقعاً
سبق

أكد الخبير المناخي والباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني أن درجة الحرارة في كندا اليوم تكسر الرقم التاريخي المسجل لها منذ عقود.

وتابع "الجهني" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" اليوم: الحرارة بكندا تقترب من حاجز الـ50 درجة مئوية، لافتاً إلى أن التغير المناخي باتت خطواته متسارعة بشكل كبير، والقادم قد لا يكون متوقعاً في ظل استمرارية الشذوذ المناخي على مستوى العالم أجمع.

وتوفي أكثر من 34 شخصاً، بشكل مفاجئ، في فانكوفر بكندا، من جراء موجة حر شديدة ضربت غربي البلاد، بحسب بيان صادر عن الشرطة المحلية.

ولم تقتصر موجة الحر على كندا فحسب، بل ضربت أيضاً مناطق على الساحل الغربي للولايات المتحدة، فوصلت الحرارة في بعض الأحيان إلى 47 درجة مئوية.

وأوضحت الشرطة أن تحقيقاً يجري من أجل معرفة سبب هذه الوفيات المفاجئة، لكن العامل المرجح بقوة حتى الآن هو الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة.

وأشار بيان صادر عن الشرطة إلى أن كبار السن شكّلوا أغلبية من فارقوا الحياة بالتزامن مع موجة الحر الكبيرة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت الحرارة بشكل كبير في مدن بولايتي أوريغون وواشنطن، غربي البلاد، مما أدى إلى إرباك عدد من الأنشطة اليومية للناس.

وذكرت تقارير صحفية أن الناس في مدينة بورتلاند، بولاية أوريغون، تهافتوا على شراء أجهزة التكييف من المحالّ، حتى نفدت بشكل كامل، أما قطع الثلج المخصصة للتبريد فلم يعد العثور عليها أمراً سهلاً.

وفي ولاية أوريغون أيضاً، تم فتح مراكز أطلق عليها "ملاجئ التبريد"، داخل مكتبات في الأغلب، حتى يقصدها الأشخاص الذين لا يملكون أجهزة تكييف؛ تفادياً لأن تتردى صحتهم من جراء الحر.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
02:30 PM

ماذا يحدث في كندا؟ "الجهني": التغير المناخي يتسارع والقادم قد لا يكون متوقعاً

قال: هذه الدولة كسرت الرقم القياسي المسجل منذ عقود وتقترب من درجة 50 مئوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الخبير المناخي والباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني أن درجة الحرارة في كندا اليوم تكسر الرقم التاريخي المسجل لها منذ عقود.

وتابع "الجهني" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" اليوم: الحرارة بكندا تقترب من حاجز الـ50 درجة مئوية، لافتاً إلى أن التغير المناخي باتت خطواته متسارعة بشكل كبير، والقادم قد لا يكون متوقعاً في ظل استمرارية الشذوذ المناخي على مستوى العالم أجمع.

وتوفي أكثر من 34 شخصاً، بشكل مفاجئ، في فانكوفر بكندا، من جراء موجة حر شديدة ضربت غربي البلاد، بحسب بيان صادر عن الشرطة المحلية.

ولم تقتصر موجة الحر على كندا فحسب، بل ضربت أيضاً مناطق على الساحل الغربي للولايات المتحدة، فوصلت الحرارة في بعض الأحيان إلى 47 درجة مئوية.

وأوضحت الشرطة أن تحقيقاً يجري من أجل معرفة سبب هذه الوفيات المفاجئة، لكن العامل المرجح بقوة حتى الآن هو الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة.

وأشار بيان صادر عن الشرطة إلى أن كبار السن شكّلوا أغلبية من فارقوا الحياة بالتزامن مع موجة الحر الكبيرة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت الحرارة بشكل كبير في مدن بولايتي أوريغون وواشنطن، غربي البلاد، مما أدى إلى إرباك عدد من الأنشطة اليومية للناس.

وذكرت تقارير صحفية أن الناس في مدينة بورتلاند، بولاية أوريغون، تهافتوا على شراء أجهزة التكييف من المحالّ، حتى نفدت بشكل كامل، أما قطع الثلج المخصصة للتبريد فلم يعد العثور عليها أمراً سهلاً.

وفي ولاية أوريغون أيضاً، تم فتح مراكز أطلق عليها "ملاجئ التبريد"، داخل مكتبات في الأغلب، حتى يقصدها الأشخاص الذين لا يملكون أجهزة تكييف؛ تفادياً لأن تتردى صحتهم من جراء الحر.

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