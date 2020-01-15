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هل يرحل "جروس" عن "الأهلي"؟.. صحيفة صربية تفجِّر مفاجأة!

فجَّرت تقارير صحفية صربية مفاجأة بعدما أعلنت رغبة إدارة النادي الأهلي في التخلي عن السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق.

وقالت صحيفة "mozzartsport" إن المدرب فلازان ميليوفستش قد تلقى عرضًا من النادي الأهلي؛ ليحل محل جروس بعد تذبذب نتائج الفريق.

وقالت الصحيفة إن المدرب الذي فسخ تعاقده مع رد ستار الصربي الشهر الماضي تلقى أيضًا عرضًا من نادي التعاون لقيادته في الفترة المقبلة.

والمدرب لم يحقق سوى ثلاث بطولات في مسيرته الاحترافية، كانت مع رد ستار الصربي؛ إذ حقق بطولتَيْ دوري، كما له لقب كأس مع فريق آخر في جعبته.

نادي الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل يرحل "جروس" عن "الأهلي"؟.. صحيفة صربية تفجِّر مفاجأة!
سبق

فجَّرت تقارير صحفية صربية مفاجأة بعدما أعلنت رغبة إدارة النادي الأهلي في التخلي عن السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق.

وقالت صحيفة "mozzartsport" إن المدرب فلازان ميليوفستش قد تلقى عرضًا من النادي الأهلي؛ ليحل محل جروس بعد تذبذب نتائج الفريق.

وقالت الصحيفة إن المدرب الذي فسخ تعاقده مع رد ستار الصربي الشهر الماضي تلقى أيضًا عرضًا من نادي التعاون لقيادته في الفترة المقبلة.

والمدرب لم يحقق سوى ثلاث بطولات في مسيرته الاحترافية، كانت مع رد ستار الصربي؛ إذ حقق بطولتَيْ دوري، كما له لقب كأس مع فريق آخر في جعبته.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
08:30 PM

هل يرحل "جروس" عن "الأهلي"؟.. صحيفة صربية تفجِّر مفاجأة!

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محمد السيّد - الرياض
20
10,828

فجَّرت تقارير صحفية صربية مفاجأة بعدما أعلنت رغبة إدارة النادي الأهلي في التخلي عن السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق.

وقالت صحيفة "mozzartsport" إن المدرب فلازان ميليوفستش قد تلقى عرضًا من النادي الأهلي؛ ليحل محل جروس بعد تذبذب نتائج الفريق.

وقالت الصحيفة إن المدرب الذي فسخ تعاقده مع رد ستار الصربي الشهر الماضي تلقى أيضًا عرضًا من نادي التعاون لقيادته في الفترة المقبلة.

والمدرب لم يحقق سوى ثلاث بطولات في مسيرته الاحترافية، كانت مع رد ستار الصربي؛ إذ حقق بطولتَيْ دوري، كما له لقب كأس مع فريق آخر في جعبته.

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