قضية الـ22 مليونًا والفساد.. رئيس بلدية بيش يتفاعل: التحقيقات مستمرة

اشتبه ديوان المحاسبة في تزويرٍ بتسليم المشاريع وأكدت مصادر "سبق" إحالتها

أكد رئيس بلدية بيش في تصريحات لـ"سبق"، أن قضية الـ22 مليونًا التي انفردت الصحيفة بنشر تفاصيل منها قبل أيام هي قيد التحقيقات.



وتفصيلًا: قال رئيس البلدية رمزي دغريري في تصريحه لـ"سبق": "لا تزال التحقيقات مستمرة لدى الجهات المختصة في ذلك".



وكان قد كشف ديوان المحاسبة العامة عن غموض اتخاذ إجراءات صرف 22 مليونًا في مدة لا تصل إلى شهر من قِبل موظفين وقيادات في بلدية بيش، واشتبه الديوان في وجود تزوير في عمليات التسليم والتسلُّم لعشرات المشاريع، وبيّنت مصادر "سبق" تفاصيل القضية، مؤكدة أن القضية أُحيلت إلى الجهات الأمنية والمعنية التي استدعت المتهمين خلال الأسابيع الماضية.



وبيّنت مصادر "سبق" أنه بناءً على ما رصده ديوان المحاسبة ومخاطبته للوزير، بدأت التحقيقات من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل أشهر، وأخيرًا أُحيل إلى الجهات الأمنية وإلى النيابة العامة؛ حيث استدعت الجهات الأمنية المتهمين قبل أسابيع لاستكمال إجراءات التحقيق.