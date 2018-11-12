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رئاسة شؤون الحرمين تقيم حفل توقيع اتفاقية تعاون مع معهد الإدارة

للإسهام في فاعلية الاستشارة الإدارية وتطوير التدريب

أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حفل توقيع اتفاقية التعاون الإداري وتطوير التدريب، مع معهد الإدارة العامة لدعم الدراسة وتحقيق التعاون في مجال التدريب والأبحاث والعمل المؤسسي.

جاء ذلك بحضور الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومدير معهد الإدارة العامة، الدكتور مشبب بن عايض القحطاني.

وفي بداية الحفل، ألقى الرئيس العام، كلمة رحب فيها بمدير المعهد والوفد المرافق له.

وأكد أن توقيع الاتفاقية بين الرئاسة والمعهد هي ثمرة لتعاون بناء بين الرئاسة والمعهد وتطوير الأعمال لخدمة ضيوف الرحمن والسير نحو رؤية المملكة "2030".

وأوضح أن هذه المذكرة ركزت على التعاون التام والشامل بين الرئاسة لتطوير وتدريب الموظفين والاستفادة من قدرات هذا المعهد, والتعاون في الجوانب العلمية والبحثية والدراسات الاستراتيجية في الرئاسة ووكالتها لتعكس الأعمال المقدمة في الحرمين الشريفين، تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيدها الله - من خلال إبراز جهود المملكة في خدمة زوار وعمار بيت الله الحرام.

واختتم "السديس" كلمته بالدعاء بأن يجزي الله، خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله - على دعم وتسخير الإمكانيات كافة للرئاسة العامة لتقوم بدورها في خدمة ضيوف الرحمن.

عقب ذلك ألقى الدكتور مشبب القحطاني، كلمة أكد فيها على التعاون الدائم بين المعهد والرئاسة وتقديم المعهد لعشرات البرامج والدورات لمنسوبي الرئاسة، حيث تم خلال السنوات العشر الماضية تدريب 2448 من منسوبي الرئاسة.

وعبر عن تطلع الإدارة إلى المزيد من التعاون في الخدمات كافة، بين الرئاسة والمعهد ومنها برامج التدريب والإيفاد.

تم بعد ذلك عرض فيلم وثائقي عن الخدمات العلمية والفكرية والخدمية والتطوعية التي تقدمها الرئاسة في المسجد الحرام.

ووقع الرئيس العام مذكرة التفاهم بين الطرفين، وكرم وفد معهد الإدارة العامة، وعلى رأسهم مدير المعهد العامة، الدكتور مشبب بن عايض القحطاني؛ نظير الجهود التي قام بها المعهد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة شؤون الحرمين تقيم حفل توقيع اتفاقية تعاون مع معهد الإدارة
سبق

أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حفل توقيع اتفاقية التعاون الإداري وتطوير التدريب، مع معهد الإدارة العامة لدعم الدراسة وتحقيق التعاون في مجال التدريب والأبحاث والعمل المؤسسي.

جاء ذلك بحضور الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومدير معهد الإدارة العامة، الدكتور مشبب بن عايض القحطاني.

وفي بداية الحفل، ألقى الرئيس العام، كلمة رحب فيها بمدير المعهد والوفد المرافق له.

وأكد أن توقيع الاتفاقية بين الرئاسة والمعهد هي ثمرة لتعاون بناء بين الرئاسة والمعهد وتطوير الأعمال لخدمة ضيوف الرحمن والسير نحو رؤية المملكة "2030".

وأوضح أن هذه المذكرة ركزت على التعاون التام والشامل بين الرئاسة لتطوير وتدريب الموظفين والاستفادة من قدرات هذا المعهد, والتعاون في الجوانب العلمية والبحثية والدراسات الاستراتيجية في الرئاسة ووكالتها لتعكس الأعمال المقدمة في الحرمين الشريفين، تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيدها الله - من خلال إبراز جهود المملكة في خدمة زوار وعمار بيت الله الحرام.

واختتم "السديس" كلمته بالدعاء بأن يجزي الله، خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله - على دعم وتسخير الإمكانيات كافة للرئاسة العامة لتقوم بدورها في خدمة ضيوف الرحمن.

عقب ذلك ألقى الدكتور مشبب القحطاني، كلمة أكد فيها على التعاون الدائم بين المعهد والرئاسة وتقديم المعهد لعشرات البرامج والدورات لمنسوبي الرئاسة، حيث تم خلال السنوات العشر الماضية تدريب 2448 من منسوبي الرئاسة.

وعبر عن تطلع الإدارة إلى المزيد من التعاون في الخدمات كافة، بين الرئاسة والمعهد ومنها برامج التدريب والإيفاد.

تم بعد ذلك عرض فيلم وثائقي عن الخدمات العلمية والفكرية والخدمية والتطوعية التي تقدمها الرئاسة في المسجد الحرام.

ووقع الرئيس العام مذكرة التفاهم بين الطرفين، وكرم وفد معهد الإدارة العامة، وعلى رأسهم مدير المعهد العامة، الدكتور مشبب بن عايض القحطاني؛ نظير الجهود التي قام بها المعهد.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
04:33 PM

رئاسة شؤون الحرمين تقيم حفل توقيع اتفاقية تعاون مع معهد الإدارة

للإسهام في فاعلية الاستشارة الإدارية وتطوير التدريب

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حفل توقيع اتفاقية التعاون الإداري وتطوير التدريب، مع معهد الإدارة العامة لدعم الدراسة وتحقيق التعاون في مجال التدريب والأبحاث والعمل المؤسسي.

جاء ذلك بحضور الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومدير معهد الإدارة العامة، الدكتور مشبب بن عايض القحطاني.

وفي بداية الحفل، ألقى الرئيس العام، كلمة رحب فيها بمدير المعهد والوفد المرافق له.

وأكد أن توقيع الاتفاقية بين الرئاسة والمعهد هي ثمرة لتعاون بناء بين الرئاسة والمعهد وتطوير الأعمال لخدمة ضيوف الرحمن والسير نحو رؤية المملكة "2030".

وأوضح أن هذه المذكرة ركزت على التعاون التام والشامل بين الرئاسة لتطوير وتدريب الموظفين والاستفادة من قدرات هذا المعهد, والتعاون في الجوانب العلمية والبحثية والدراسات الاستراتيجية في الرئاسة ووكالتها لتعكس الأعمال المقدمة في الحرمين الشريفين، تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيدها الله - من خلال إبراز جهود المملكة في خدمة زوار وعمار بيت الله الحرام.

واختتم "السديس" كلمته بالدعاء بأن يجزي الله، خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله - على دعم وتسخير الإمكانيات كافة للرئاسة العامة لتقوم بدورها في خدمة ضيوف الرحمن.

عقب ذلك ألقى الدكتور مشبب القحطاني، كلمة أكد فيها على التعاون الدائم بين المعهد والرئاسة وتقديم المعهد لعشرات البرامج والدورات لمنسوبي الرئاسة، حيث تم خلال السنوات العشر الماضية تدريب 2448 من منسوبي الرئاسة.

وعبر عن تطلع الإدارة إلى المزيد من التعاون في الخدمات كافة، بين الرئاسة والمعهد ومنها برامج التدريب والإيفاد.

تم بعد ذلك عرض فيلم وثائقي عن الخدمات العلمية والفكرية والخدمية والتطوعية التي تقدمها الرئاسة في المسجد الحرام.

ووقع الرئيس العام مذكرة التفاهم بين الطرفين، وكرم وفد معهد الإدارة العامة، وعلى رأسهم مدير المعهد العامة، الدكتور مشبب بن عايض القحطاني؛ نظير الجهود التي قام بها المعهد.

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