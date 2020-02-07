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"الصحة العالمية": "كورونا" عدوّ مجهول بلا لقاح ناجح.. عجز معدات!

قالت على لسان مسؤوليها: 24 مختبرًا تسهم بالمكافحة.. لا معلومات موثّقة

أكدت منظّمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عدم وجود أي لقاح حتى اللحظة لعلاج فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المنظمة تواجه نقصًا في المعدات الوقائية ومعدات الحماية من الفيروس.

وقالت رئيسة قسم الأمراض الطارئة بمنظمة الصحة العالمية ماريا كاركوف: إن "هناك تراجعًا في عدد البلاغات عن حالات جديدة بفيروس كورونا بالصين، وإنه لا يوجد إلى الآن أي لقاح يعالج فيروس كورونا".

وأضافت: "24 مختبرًا تسهم في عملية مكافحة الفيروس الفتّاك"، مشيرة إلى وجود نقص في المعدات الوقائية من فيروس كورونا، داعية إلى تنسيق الجهود الدولية لمواجهته.

من جانبه قال تيدروس أدانوم غبرييسوس، أحد مسؤولي المنظمة: إن "العالم يواجه نقصًا في الأقنعة ومعدات الحماية الأخرى من فيروس كورونا المستجدّ، وإنه سيتحدث إلى مسؤولين في سلسلة التموين لتسوية الاختناق في الإنتاج".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، أن فيروس كورونا لا يزال عدوًّا مجهولًا حتى الآن بلا دواء ناجع، رغم زيادة عدد مراكز الأبحاث العاملة على الفيروس في مختلف دول العالم من 2500 مركز إلى 7000 مركز.

وقالت المنظمة: إنه "لا توجد معلومات موثقة عن مصدر هذا الوباء، وكيفية انتشاره ومدى التفشّي المحتمل له"، بحسب ما ذكر موقع "العربية نت".


وأعلنت الصين ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ إلى 636 حالة، بزيادة 73 حالة عن اليوم السابق.

منظّمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة العالمية": "كورونا" عدوّ مجهول بلا لقاح ناجح.. عجز معدات!
سبق

أكدت منظّمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عدم وجود أي لقاح حتى اللحظة لعلاج فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المنظمة تواجه نقصًا في المعدات الوقائية ومعدات الحماية من الفيروس.

وقالت رئيسة قسم الأمراض الطارئة بمنظمة الصحة العالمية ماريا كاركوف: إن "هناك تراجعًا في عدد البلاغات عن حالات جديدة بفيروس كورونا بالصين، وإنه لا يوجد إلى الآن أي لقاح يعالج فيروس كورونا".

وأضافت: "24 مختبرًا تسهم في عملية مكافحة الفيروس الفتّاك"، مشيرة إلى وجود نقص في المعدات الوقائية من فيروس كورونا، داعية إلى تنسيق الجهود الدولية لمواجهته.

من جانبه قال تيدروس أدانوم غبرييسوس، أحد مسؤولي المنظمة: إن "العالم يواجه نقصًا في الأقنعة ومعدات الحماية الأخرى من فيروس كورونا المستجدّ، وإنه سيتحدث إلى مسؤولين في سلسلة التموين لتسوية الاختناق في الإنتاج".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، أن فيروس كورونا لا يزال عدوًّا مجهولًا حتى الآن بلا دواء ناجع، رغم زيادة عدد مراكز الأبحاث العاملة على الفيروس في مختلف دول العالم من 2500 مركز إلى 7000 مركز.

وقالت المنظمة: إنه "لا توجد معلومات موثقة عن مصدر هذا الوباء، وكيفية انتشاره ومدى التفشّي المحتمل له"، بحسب ما ذكر موقع "العربية نت".


وأعلنت الصين ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ إلى 636 حالة، بزيادة 73 حالة عن اليوم السابق.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
07:21 PM

"الصحة العالمية": "كورونا" عدوّ مجهول بلا لقاح ناجح.. عجز معدات!

قالت على لسان مسؤوليها: 24 مختبرًا تسهم بالمكافحة.. لا معلومات موثّقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت منظّمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عدم وجود أي لقاح حتى اللحظة لعلاج فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المنظمة تواجه نقصًا في المعدات الوقائية ومعدات الحماية من الفيروس.

وقالت رئيسة قسم الأمراض الطارئة بمنظمة الصحة العالمية ماريا كاركوف: إن "هناك تراجعًا في عدد البلاغات عن حالات جديدة بفيروس كورونا بالصين، وإنه لا يوجد إلى الآن أي لقاح يعالج فيروس كورونا".

وأضافت: "24 مختبرًا تسهم في عملية مكافحة الفيروس الفتّاك"، مشيرة إلى وجود نقص في المعدات الوقائية من فيروس كورونا، داعية إلى تنسيق الجهود الدولية لمواجهته.

من جانبه قال تيدروس أدانوم غبرييسوس، أحد مسؤولي المنظمة: إن "العالم يواجه نقصًا في الأقنعة ومعدات الحماية الأخرى من فيروس كورونا المستجدّ، وإنه سيتحدث إلى مسؤولين في سلسلة التموين لتسوية الاختناق في الإنتاج".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، أن فيروس كورونا لا يزال عدوًّا مجهولًا حتى الآن بلا دواء ناجع، رغم زيادة عدد مراكز الأبحاث العاملة على الفيروس في مختلف دول العالم من 2500 مركز إلى 7000 مركز.

وقالت المنظمة: إنه "لا توجد معلومات موثقة عن مصدر هذا الوباء، وكيفية انتشاره ومدى التفشّي المحتمل له"، بحسب ما ذكر موقع "العربية نت".


وأعلنت الصين ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ إلى 636 حالة، بزيادة 73 حالة عن اليوم السابق.

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