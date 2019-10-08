أمير الباحة يُدشن مركز إسعاف بني حسن

المعتمد من رئيس الهلال الأحمر السعودي

دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ مركز إسعاف بني حسن، المعتمد من رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.



وجرى تشغيل مركز الهلال الأحمر بمحافظة بني حسن، في المنطقة، الاثنين، 24/ 1/ 1441هـ، الموافق لليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.



ويقدم مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي، شكره إلى أمير المنطقة ورئيس الهيئة، على اهتمامهما ودعمهما للمنطقة.



كما شكر محافظ بني حسن على جهوده في تشغيل المركز، ولكل من ساهم في ذلك من الزملاء أو القطاعات ذات العلاقة.



ومن جانبه قال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر في الباحة، عماد منسي الزهراني: إن مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، وجّه كل الإدارات بالفرع لتجهيز الموقع بالآليات والتموين الطبي والكادر البشري، ليبدأ المركز بمهامه في خدمة المرضى والمصابين وتقديم الخدمات الإسعافية لأهالي المنطقة وزوارها والمقيمين فيها.



وقال: بالإمكان طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم "997"، أو تطبيق "أسعفني" عبر تطبيقات الجوال.