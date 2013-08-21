النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

دائمًا ما يتردد في وسائل الإعلام وفي المجالس العامة والخاصة موضوع تفاعُل المسؤول، والجهات الحكومية عمومًا، مع المطالبات والملاحظات التي تردهم من قِبل بعض المواطنين. وقد وقفتُ قريبًا على موقفَيْن من القبيل ذاته إلا أنهما متباينان، وأحببت أن أشارك القراء بهما، خاصة أن كلَيْهما يركز على موضوع واحد، هو جانب الأمن والسلامة، وتفادي وقوع حوادث مرورية –لا قدر الله-.

# الموقف الأول يتعلق بملاحظة أوصلها مواطن (مصطاف)، وتتعلق بتقاطع يُسمى تقاطع (المربع) نسبة لمتنزه المربع بمحافظة أحد رفيدة. وهذا التقاطع -بحسب وصف المواطن- كان يهدد بوقوع حوادث خطيرة، ولاسيما مع ازدحام المصطافين والمسافرين، إضافة لارتباطه بطريق دولي سريع (نجران - خميس مشيط). وما وقفتُ عليه شخصيًّا أن إدارة مرور أحد رفيدة تفاعلت فوريًّا مع ملاحظة المواطن، وقامت بإغلاق التقاطع؛ وبذلك ساهمت بعد الله تعالى في حفظ وإنقاذ أرواح الكثير من عابري ذلك الطريق.

# الموقف الثاني حدث مع المواطن ذاته إلا أنه أتى على النقيض من ذلك تمامًا؛ إذ أوصل ملاحظة من بداية الصيف لبعض مهندسي وزارة النقل الواقفين على مشروع ازدواجية طريق أبها - الطائف (المرحلة السادسة)، وتحديدًا في مركز (السرح) التابع لمحافظة النماص، وتتعلق بضرورة وضع لوحات إرشادية أو إشارات ضوئية للتنبيه لوجود مطبات ضخمة على كوبري قرية "العدوة"، لا يراها عابرو الطريق، خاصة في الليل أو مع وجود الضباب، وقد تتسبب عند التهدئة المفاجئة في وقوع حوادث شنيعة، ومع ذلك لم يحدث أي حل أو تفاعل حتى الآن!

# أخيرًا، يستحق الموقف الأول أن نُسقط عليه بيت الشعر الشهير "أبشر بطول سلامة يا مربع". وطبعًا، بصراحة، وليس بتهكم كما أرادها الشاعر جرير!

أما الموقف الثاني فيستحق أن نُسقط عليه البيت نفسه مع تعديل يناسب الموقف ليصبح: "أبشر بطول خطورة يا عدوة".

بندر الشهري

الرئيسية/ المملكة

اعلان
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!
سبق

دائمًا ما يتردد في وسائل الإعلام وفي المجالس العامة والخاصة موضوع تفاعُل المسؤول، والجهات الحكومية عمومًا، مع المطالبات والملاحظات التي تردهم من قِبل بعض المواطنين. وقد وقفتُ قريبًا على موقفَيْن من القبيل ذاته إلا أنهما متباينان، وأحببت أن أشارك القراء بهما، خاصة أن كلَيْهما يركز على موضوع واحد، هو جانب الأمن والسلامة، وتفادي وقوع حوادث مرورية –لا قدر الله-.

# الموقف الأول يتعلق بملاحظة أوصلها مواطن (مصطاف)، وتتعلق بتقاطع يُسمى تقاطع (المربع) نسبة لمتنزه المربع بمحافظة أحد رفيدة. وهذا التقاطع -بحسب وصف المواطن- كان يهدد بوقوع حوادث خطيرة، ولاسيما مع ازدحام المصطافين والمسافرين، إضافة لارتباطه بطريق دولي سريع (نجران - خميس مشيط). وما وقفتُ عليه شخصيًّا أن إدارة مرور أحد رفيدة تفاعلت فوريًّا مع ملاحظة المواطن، وقامت بإغلاق التقاطع؛ وبذلك ساهمت بعد الله تعالى في حفظ وإنقاذ أرواح الكثير من عابري ذلك الطريق.

# الموقف الثاني حدث مع المواطن ذاته إلا أنه أتى على النقيض من ذلك تمامًا؛ إذ أوصل ملاحظة من بداية الصيف لبعض مهندسي وزارة النقل الواقفين على مشروع ازدواجية طريق أبها - الطائف (المرحلة السادسة)، وتحديدًا في مركز (السرح) التابع لمحافظة النماص، وتتعلق بضرورة وضع لوحات إرشادية أو إشارات ضوئية للتنبيه لوجود مطبات ضخمة على كوبري قرية "العدوة"، لا يراها عابرو الطريق، خاصة في الليل أو مع وجود الضباب، وقد تتسبب عند التهدئة المفاجئة في وقوع حوادث شنيعة، ومع ذلك لم يحدث أي حل أو تفاعل حتى الآن!

# أخيرًا، يستحق الموقف الأول أن نُسقط عليه بيت الشعر الشهير "أبشر بطول سلامة يا مربع". وطبعًا، بصراحة، وليس بتهكم كما أرادها الشاعر جرير!

أما الموقف الثاني فيستحق أن نُسقط عليه البيت نفسه مع تعديل يناسب الموقف ليصبح: "أبشر بطول خطورة يا عدوة".

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
08:16 PM
اخر تعديل
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
02:39 AM

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري - الرياض
A A A
0
178

دائمًا ما يتردد في وسائل الإعلام وفي المجالس العامة والخاصة موضوع تفاعُل المسؤول، والجهات الحكومية عمومًا، مع المطالبات والملاحظات التي تردهم من قِبل بعض المواطنين. وقد وقفتُ قريبًا على موقفَيْن من القبيل ذاته إلا أنهما متباينان، وأحببت أن أشارك القراء بهما، خاصة أن كلَيْهما يركز على موضوع واحد، هو جانب الأمن والسلامة، وتفادي وقوع حوادث مرورية –لا قدر الله-.

# الموقف الأول يتعلق بملاحظة أوصلها مواطن (مصطاف)، وتتعلق بتقاطع يُسمى تقاطع (المربع) نسبة لمتنزه المربع بمحافظة أحد رفيدة. وهذا التقاطع -بحسب وصف المواطن- كان يهدد بوقوع حوادث خطيرة، ولاسيما مع ازدحام المصطافين والمسافرين، إضافة لارتباطه بطريق دولي سريع (نجران - خميس مشيط). وما وقفتُ عليه شخصيًّا أن إدارة مرور أحد رفيدة تفاعلت فوريًّا مع ملاحظة المواطن، وقامت بإغلاق التقاطع؛ وبذلك ساهمت بعد الله تعالى في حفظ وإنقاذ أرواح الكثير من عابري ذلك الطريق.

# الموقف الثاني حدث مع المواطن ذاته إلا أنه أتى على النقيض من ذلك تمامًا؛ إذ أوصل ملاحظة من بداية الصيف لبعض مهندسي وزارة النقل الواقفين على مشروع ازدواجية طريق أبها - الطائف (المرحلة السادسة)، وتحديدًا في مركز (السرح) التابع لمحافظة النماص، وتتعلق بضرورة وضع لوحات إرشادية أو إشارات ضوئية للتنبيه لوجود مطبات ضخمة على كوبري قرية "العدوة"، لا يراها عابرو الطريق، خاصة في الليل أو مع وجود الضباب، وقد تتسبب عند التهدئة المفاجئة في وقوع حوادث شنيعة، ومع ذلك لم يحدث أي حل أو تفاعل حتى الآن!

# أخيرًا، يستحق الموقف الأول أن نُسقط عليه بيت الشعر الشهير "أبشر بطول سلامة يا مربع". وطبعًا، بصراحة، وليس بتهكم كما أرادها الشاعر جرير!

أما الموقف الثاني فيستحق أن نُسقط عليه البيت نفسه مع تعديل يناسب الموقف ليصبح: "أبشر بطول خطورة يا عدوة".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,412
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,478

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة