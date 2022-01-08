النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد السلطة الفلسطينية

تتضمن مطالبتها بتعويضات بملايين الدولارات

أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم (السبت) أن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكمًا برد الدعوى المقامة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، التي كانت تطالب بتعويضات بملايين الدولارات.

وأفاد "بشارة" بأن القاضي بالمحكمة الأمريكية جيسي فورمان، في مانهاتن أصدر قرارًا برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية، وأن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وبين أن فريق المحامين الذي يعمل مع السلطة الوطنية منذ العام 2014، من خلال وزارة المالية الفلسطينية، نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأمريكية.


الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد السلطة الفلسطينية
سبق

أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم (السبت) أن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكمًا برد الدعوى المقامة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، التي كانت تطالب بتعويضات بملايين الدولارات.

وأفاد "بشارة" بأن القاضي بالمحكمة الأمريكية جيسي فورمان، في مانهاتن أصدر قرارًا برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية، وأن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وبين أن فريق المحامين الذي يعمل مع السلطة الوطنية منذ العام 2014، من خلال وزارة المالية الفلسطينية، نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأمريكية.


08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
06:55 PM

محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد السلطة الفلسطينية

تتضمن مطالبتها بتعويضات بملايين الدولارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,130

أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم (السبت) أن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكمًا برد الدعوى المقامة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، التي كانت تطالب بتعويضات بملايين الدولارات.

وأفاد "بشارة" بأن القاضي بالمحكمة الأمريكية جيسي فورمان، في مانهاتن أصدر قرارًا برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية، وأن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وبين أن فريق المحامين الذي يعمل مع السلطة الوطنية منذ العام 2014، من خلال وزارة المالية الفلسطينية، نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأمريكية.


اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,333
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,317
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,720
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,630

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة