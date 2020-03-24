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"بلديات جدة" تراقب المنشآت الغذائية والتموينية وأسواق النفع

لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار "كورونا"

واصلت البلديات الفرعية والإدارات العامة المرتبطة بها التابعة لأمانة محافظة جدة أعمال الرقابة المكثفة على المنشآت الغذائية والتموينية وأسواق النفع العام للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد ومتابعة تطبيق الاشتراطات النظامية والصحية كافة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة مستمرة في جولاتها اليومية على الأنشطة الغذائية من خلال تسخير الإمكانات والكوادر البشرية لمتابعة وضبط المنتجات والمخزون بالتعاون مع الجهات المعنية, مبينًا أن الجولات شملت: أسواق الخضار والفواكه وسوق السمك وسوق الأنعام والمسالخ والأنشطة التجارية والصحية والمستودعات ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية والصيدليات للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلك.

وقال "الزهراني" إن الفرق الميدانية تتعقب المحال والمواقع المغلقة مسبقًا واتخاذ الإجراءات النظامية حال رصد المخالفة, مشيرًا إلى أن أعمال مراقبة المحال المستثناة متواصلة أثناء فترة "منع التجول" لتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والتدابير الاحترازية لحماية المواطن والمقيم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلديات جدة" تراقب المنشآت الغذائية والتموينية وأسواق النفع
سبق

واصلت البلديات الفرعية والإدارات العامة المرتبطة بها التابعة لأمانة محافظة جدة أعمال الرقابة المكثفة على المنشآت الغذائية والتموينية وأسواق النفع العام للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد ومتابعة تطبيق الاشتراطات النظامية والصحية كافة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة مستمرة في جولاتها اليومية على الأنشطة الغذائية من خلال تسخير الإمكانات والكوادر البشرية لمتابعة وضبط المنتجات والمخزون بالتعاون مع الجهات المعنية, مبينًا أن الجولات شملت: أسواق الخضار والفواكه وسوق السمك وسوق الأنعام والمسالخ والأنشطة التجارية والصحية والمستودعات ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية والصيدليات للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلك.

وقال "الزهراني" إن الفرق الميدانية تتعقب المحال والمواقع المغلقة مسبقًا واتخاذ الإجراءات النظامية حال رصد المخالفة, مشيرًا إلى أن أعمال مراقبة المحال المستثناة متواصلة أثناء فترة "منع التجول" لتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والتدابير الاحترازية لحماية المواطن والمقيم.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:06 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:22 AM

"بلديات جدة" تراقب المنشآت الغذائية والتموينية وأسواق النفع

لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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واصلت البلديات الفرعية والإدارات العامة المرتبطة بها التابعة لأمانة محافظة جدة أعمال الرقابة المكثفة على المنشآت الغذائية والتموينية وأسواق النفع العام للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد ومتابعة تطبيق الاشتراطات النظامية والصحية كافة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة مستمرة في جولاتها اليومية على الأنشطة الغذائية من خلال تسخير الإمكانات والكوادر البشرية لمتابعة وضبط المنتجات والمخزون بالتعاون مع الجهات المعنية, مبينًا أن الجولات شملت: أسواق الخضار والفواكه وسوق السمك وسوق الأنعام والمسالخ والأنشطة التجارية والصحية والمستودعات ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية والصيدليات للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلك.

وقال "الزهراني" إن الفرق الميدانية تتعقب المحال والمواقع المغلقة مسبقًا واتخاذ الإجراءات النظامية حال رصد المخالفة, مشيرًا إلى أن أعمال مراقبة المحال المستثناة متواصلة أثناء فترة "منع التجول" لتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والتدابير الاحترازية لحماية المواطن والمقيم.

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