غانا: ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 1042 حالة

والرئيس "أدو" يتخذ إجراءات جديدة

أعلن الرئيس الغاني أكوفو أدو، ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 1042 حالة.

وأعلن الرئيس الغاني في خطاب تلفزيوني عن عدد من القرارات والتوجيهات؛ أبرزها استمرار إغلاق حدود غانا لمدة أسبوعين آخرين، مع رفع الحظر عن العاصمة أكرا ومدينة كوماسي؛ بدءًا من يوم غد.

وقرر الرئيس "أدو" استمرار إغلاق المدارس، ومنع التجمعات في الأماكن العامة، والحث على التقيد بالتباعد الاجتماعي في كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.