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غانا: ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 1042 حالة

والرئيس "أدو" يتخذ إجراءات جديدة

أعلن الرئيس الغاني أكوفو أدو، ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 1042 حالة.

وأعلن الرئيس الغاني في خطاب تلفزيوني عن عدد من القرارات والتوجيهات؛ أبرزها استمرار إغلاق حدود غانا لمدة أسبوعين آخرين، مع رفع الحظر عن العاصمة أكرا ومدينة كوماسي؛ بدءًا من يوم غد.

وقرر الرئيس "أدو" استمرار إغلاق المدارس، ومنع التجمعات في الأماكن العامة، والحث على التقيد بالتباعد الاجتماعي في كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

فيروس كورونا الجديد غانا

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غانا: ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 1042 حالة
سبق

أعلن الرئيس الغاني أكوفو أدو، ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 1042 حالة.

وأعلن الرئيس الغاني في خطاب تلفزيوني عن عدد من القرارات والتوجيهات؛ أبرزها استمرار إغلاق حدود غانا لمدة أسبوعين آخرين، مع رفع الحظر عن العاصمة أكرا ومدينة كوماسي؛ بدءًا من يوم غد.

وقرر الرئيس "أدو" استمرار إغلاق المدارس، ومنع التجمعات في الأماكن العامة، والحث على التقيد بالتباعد الاجتماعي في كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
08:30 AM

غانا: ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 1042 حالة

والرئيس "أدو" يتخذ إجراءات جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الرئيس الغاني أكوفو أدو، ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 1042 حالة.

وأعلن الرئيس الغاني في خطاب تلفزيوني عن عدد من القرارات والتوجيهات؛ أبرزها استمرار إغلاق حدود غانا لمدة أسبوعين آخرين، مع رفع الحظر عن العاصمة أكرا ومدينة كوماسي؛ بدءًا من يوم غد.

وقرر الرئيس "أدو" استمرار إغلاق المدارس، ومنع التجمعات في الأماكن العامة، والحث على التقيد بالتباعد الاجتماعي في كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

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