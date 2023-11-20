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"الأرصاد" تنبِّه مكة وعسير والباحة: سُحب ممطرة وضباب وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل مدنًا عدة بالمناطق الثلاث.. وتستمر حتى صباح الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة وعسير والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والمويه وتربة ورنية وميسان، وتبدأ الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس.

وذكرت الهيئة أن منطقة الباحة تشهد حالة مماثلة من الضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس.

مكة المكرمة عسير الباحة هيئة الأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية ممطرة الضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبِّه مكة وعسير والباحة: سُحب ممطرة وضباب وتدنٍّ بمدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة وعسير والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والمويه وتربة ورنية وميسان، وتبدأ الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس.

وذكرت الهيئة أن منطقة الباحة تشهد حالة مماثلة من الضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
09:52 PM

"الأرصاد" تنبِّه مكة وعسير والباحة: سُحب ممطرة وضباب وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل مدنًا عدة بالمناطق الثلاث.. وتستمر حتى صباح الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة وعسير والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والمويه وتربة ورنية وميسان، وتبدأ الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس.

وذكرت الهيئة أن منطقة الباحة تشهد حالة مماثلة من الضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس.

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