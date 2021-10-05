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"الإحصاء الخليجي" يكشف أعداد المصابين والمتعافين من كورونا

قال المركز: بلغ إجمالي اللقاحات المعطاة  77.676.081 جرعة

كشف مركز الإحصاء الخليجي، تطورات انتشار فيروس كورونا بدول مجلس التعاون؛ لافتاً إلى أعلى نسب التعافي في المنطقة.

وأعلن المركز في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه في تويتر، أن دول التعاون الخليجي سجّلت 2.512.105 إصابات مؤكدة حتى أمس 4 أكتوبر، تعافى منها 2.481.374 حالة، فيما سجلت الوفيات 19373 حالة.

وأكّد المركز أن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ 77.676.081 جرعة حتى تاريخ أمس.

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"الإحصاء الخليجي" يكشف أعداد المصابين والمتعافين من كورونا
سبق

كشف مركز الإحصاء الخليجي، تطورات انتشار فيروس كورونا بدول مجلس التعاون؛ لافتاً إلى أعلى نسب التعافي في المنطقة.

وأعلن المركز في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه في تويتر، أن دول التعاون الخليجي سجّلت 2.512.105 إصابات مؤكدة حتى أمس 4 أكتوبر، تعافى منها 2.481.374 حالة، فيما سجلت الوفيات 19373 حالة.

وأكّد المركز أن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ 77.676.081 جرعة حتى تاريخ أمس.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
11:52 AM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
12:18 PM

"الإحصاء الخليجي" يكشف أعداد المصابين والمتعافين من كورونا

قال المركز: بلغ إجمالي اللقاحات المعطاة  77.676.081 جرعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مركز الإحصاء الخليجي، تطورات انتشار فيروس كورونا بدول مجلس التعاون؛ لافتاً إلى أعلى نسب التعافي في المنطقة.

وأعلن المركز في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه في تويتر، أن دول التعاون الخليجي سجّلت 2.512.105 إصابات مؤكدة حتى أمس 4 أكتوبر، تعافى منها 2.481.374 حالة، فيما سجلت الوفيات 19373 حالة.

وأكّد المركز أن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ 77.676.081 جرعة حتى تاريخ أمس.

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