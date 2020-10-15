"العصيمي" إلى رتبة رائد بسجون مكة المكرمة

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية النقيب مهندس فيصل بن مطلق العصيمي، إلى رتبة رائد مهندس بسجون منطقة مكة المكرمة.
من جانبه عبّر الرائد فيصل العصيمي عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية، سائلاً الله القدير أن تكون عونًا على طاعته وخدمة الدين والوطن.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية النقيب مهندس فيصل بن مطلق العصيمي، إلى رتبة رائد مهندس بسجون منطقة مكة المكرمة.
من جانبه عبّر الرائد فيصل العصيمي عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية، سائلاً الله القدير أن تكون عونًا على طاعته وخدمة الدين والوطن.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية النقيب مهندس فيصل بن مطلق العصيمي، إلى رتبة رائد مهندس بسجون منطقة مكة المكرمة.
من جانبه عبّر الرائد فيصل العصيمي عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية، سائلاً الله القدير أن تكون عونًا على طاعته وخدمة الدين والوطن.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية النقيب مهندس فيصل بن مطلق العصيمي، إلى رتبة رائد مهندس بسجون منطقة مكة المكرمة.
من جانبه عبّر الرائد فيصل العصيمي عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية، سائلاً الله القدير أن تكون عونًا على طاعته وخدمة الدين والوطن.